Un abogado experto advierte por el dinero en efectivo que guardas en casa: «Al meterlo en el banco te van a obligar a justificar el origen de los fondos»

Puede que en los últimos años se tenga la idea de que el dinero en efectivo ha pasado a un segundo plano frente al uso de tarjetas de crédito, smartphones y smartwatches, pero lo cierto es que siempre viene bien o siempre es aconsejable, tener algo de dinero ahorrado en casa. Ahora la cantidad es otra cosa, ya que dependiendo del dinero que lleguemos a acumular, luego puede que tengamos problemas cuando lo queramos ingresar de vuelta al banco. Por ello un abogado, Andrés Millán lanza un aviso claro y es que parece que ya no se puede tener efectivo en casa.

Sin embargo es importante aclarar que nadie prohíbe que tengamos dinero en efectivo en casa. De hecho es del todo legal, pero sí que puede haber problema si pasados los años, queramos llevar de vuelta los ahorros al banco y nos piden que demostremos de dónde han salido. Es precisamente lo que advierte Millán, abogado conocido en redes sociales como @lawtips, a partir del caso de un jubilado que habría acumulado 200.000 euros en efectivo durante décadas. Según relata el experto, cuando decidió ingresar el dinero se encontró con una factura de Hacienda de 101.000 euros porque no pudo acreditar documentalmente su procedencia. Con este ejemplo se puede entender entonces que aunque no existen cantidades prohibidas, lo que sí que es necesario es que se pueda justificar ante el banco, o de hecho ante Hacienda, de dónde ha salido ese dinero que hemos ahorrado.

Un abogado experto avisa por el dinero en efectivo que guardas en casa

Millán comienza su explicación con esa frase contundente ya adelantada «Ya no se puede tener efectivo en casa», pero luego explica el caso de este jubilado que «ingresa 200.000 euros en el banco que llevaba durante décadas guardando debajo del colchón, básicamente en su casa. Y Hacienda le obliga a pagar 101.000 euros en impuestos, la mitad». El problema no estaba, según su explicación, en que aquel hombre hubiera guardado el dinero en casa. La dificultad apareció cuando tuvo que demostrar de dónde procedían esos 200.000 euros.

«Hacienda dijo que no consiguió entregar los justificantes documentales de dónde venía el dinero», explica Millán. Según el relato del jubilado, los ahorros procedían fundamentalmente de lo que había ganado trabajando y de la venta de una finca. Durante años habría retirado el dinero porque no confiaba en los bancos y posteriormente lo guardaba en efectivo. Sin embargo, según cuenta el abogado, «no logró justificarlo».

Hacienda puede pedir que se justifique de dónde sale el dinero

Ese es precisamente el matiz importante. Tener 1.000, 10.000 o incluso cantidades mucho mayores en efectivo en casa no es, por sí mismo, ilegal.

«Tener efectivo en tu casa es totalmente legal, como si tienes millones de euros», aclara Millán. El problema puede aparecer después: «En el momento que lo quieras introducir en la economía, meterlo en el banco, comprarte un piso, un coche, te van a obligar a justificar el origen de los fondos».

La normativa permite ingresar ahorros en una cuenta bancaria. Ahora bien, ante cantidades relevantes puede ser necesario acreditar cómo se obtuvo ese dinero. Y para ello, podemos aportar por ejemplo nóminas antiguas, declaraciones de la Renta, documentos correspondientes a la venta de bienes, herencias o donaciones. Además, ingresar dinero en una cuenta no significa automáticamente tener que tributar otra vez por él. Si procede, por ejemplo, de un salario que ya tributó y posteriormente fue retirado del banco, el mero hecho de volver a ingresarlo no obliga a declararlo de nuevo.

La situación es distinta cuando aparece un incremento patrimonial que no puede relacionarse con las rentas o el patrimonio declarado por el contribuyente. El artículo 39 de la Ley del IRPF es el que contempla las ganancias patrimoniales no justificadas y su integración en la base liquidable general. De este modo, Hacienda puede considerar que estamos ante una ganancia patrimonial no justificada si detecta un aumento de nuestro patrimonio y no podemos acreditar de dónde procede.

El consejo de Andrés Millán para quienes guardan efectivo

El caso de los 200.000 euros lleva a Millán a insistir en algo sencillo: conservar la documentación. «Siempre conservar todo tipo de justificantes», recomienda. Una precaución que cobra especial importancia cuando se decide guardar efectivo durante muchos años, ya que puede llegar el momento en el que sea necesario demostrar cómo se consiguió.

El abogado también llama la atención sobre otro problema de mantener grandes cantidades de dinero inmovilizadas durante décadas: la inflación. Con el paso de los años, una misma cantidad permite comprar menos bienes y servicios, de modo que guardar los ahorros en efectivo tampoco evita la pérdida de poder adquisitivo. Por eso, junto a la recomendación de conservar los documentos, Millán añade otra: «Intentad sacar una rentabilidad extra al dinero».

En definitiva, el aviso del abogado no significa que Hacienda prohíba tener ahorros en casa ni que ingresar efectivo implique automáticamente pagar impuestos. La cuestión está en poder acreditar su procedencia cuando sea necesario. En cantidades elevadas y acumuladas durante muchos años, guardar los justificantes será tan importante o más como guardar el propio dinero.