Gonzalo Bernardos, economista, analiza el ahorro de los jóvenes españoles: «Tienen futuro, pero gastan como si no lo tuvieran»

Analiza este economista el ahorro de los jóvenes españoles, tienen futuro, pero gastan como si no lo tuvieran, Gonzalo Bernardos es el economista que no duda en darnos algunos detalles claves. El dinero es algo que genera preocupaciones, pero debe tener algunos puntos importantes que quizás hasta la fecha no sabíamos. Es hora de tener en mente algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Un plus de buenas sensaciones que acabará marcando la diferencia.

Este experto nos explica lo que puede pasar con algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Es hora de ver el futuro de unos jóvenes que puede estar marcado por un dinero que se esfuma a toda velocidad. Este economista nos explica que hay futuro, pero los jóvenes gastan como si no tuvieran un mañana, sin pensar en lo que puede pasar.

Gastan como si no tuvieran futuro

Esa cultura del ahorro que tenían las anteriores generaciones se está perdiendo en la actualidad. Pese a que hay algunos elementos que son claves para poder disponer de un futuro que puede ser el que nos acompañará en breve, en estos días en los que cada detalle cuenta.

Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada elemento puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. De tal manera que tocará empezar a tener en consideración unos euros que parece que se marchan a toda velocidad.

El tiempo acabará siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente el futuro puede estar condicionado por algunos cambios destacados. Este tipo de detalles que pueden llegar a toda velocidad u que quizás nos cambiarán la vida de forma inesperada.

Es quizás un plus de buenas sensaciones que podría llegar con un ahorro que desaparece. Todo está más caro, pero se apuesta por vivir el presente, esa manera de afrontar los cambios que quizás hasta ahora se quede en un segundo plano. Vivir al día puede ser un problema cuando el futuro debe planificarse con cierta seguridad financiera que sin unos euros al banco o unos ingresos constantes es algo indispensable.

Analiza el ahorro de los jóvenes españoles

Los jóvenes españoles pueden conseguir un ahorro que se quedará en nada, un dinero que cada vez cuesta de llegar y que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. El ahorro no es el mismo que en el pasado, sino que, en realidad, deberemos empezar a tener en consideración algunos cambios que serán claves. Los expertos de La Caixa nos dan algunos consejos para ahorrar un plus de buenas sensaciones:

1- El reto del céntimo

Este reto se caracteriza por que cada día el ahorro aumenta en un céntimo. Es decir: el primer día, se guarda un céntimo; el segundo, dos céntimos; el tercero, tres y así sucesivamente. Parece poco, pero a final del año se tendrán 667,95 euros ahorrados.

2- Monedas de cobre a la hucha

Un modo de ahorro hormiga basado en monedas físicas consiste en apartar de forma sistemática todas las monedas recubiertas de cobre —1 a 5 céntimos—, e incluso las aleaciones de 10, 20 y 50 céntimos. Esto requiere una hucha y mucha paciencia una vez que se quiere ingresar en el banco el fruto del ahorro, pero ayuda a apartar dinero de posibles gastos innecesarios.

Estas técnicas de ahorro están orientadas a la confección de algún presupuesto que ayudará a aumentar su efectividad. Las más conocidas son la regla del 50/30/20 y el método de los sobres.

3- Regla 50/30/20

La regla 50/30/20 es una forma de dividir los ingresos en función de tres tipos de gastos. El objetivo es gastar solo el 50 % para los gastos esenciales, esos que no pueden ser evitados (vivienda, comida, transporte…). El siguiente 30 % podrá gastarse en ocio, hobbies y gastos personales de otro tipo, como educación. El 20 % restante irá a un presupuesto específico de ahorro. Es importante destacar que esto es solamente una orientación para poner en práctica este tipo de técnicas de división de ingresos y gastos. Tan válidos como el 50/30/20 serían el 40/40/20 o el 55/30/15.

4- Método de los sobres

En el método de los sobres, cada mes retiras dinero en un cajero y lo repartes en diferentes sobres: un sobre para alimentación, otro para ocio, uno para libros, etc. El dinero no gastado cada mes vuelve a la cuenta del banco o se utiliza para llenar futuros sobres.

5- La regla de las 24, 48 o 72 horas

Evitar las compras impulsivas es complejo en un mundo tan expuesto a ofertas y reclamos publicitarios. Una forma de pausar el impulso de comprar es establecer una cuarentena de 24, 48 o 72 horas cuando vemos algo que podríamos querer.

Si aun después de ese plazo de «enfriamiento del deseo» seguimos queriéndolo, podemos considerar su compra. Algunas personas usan la regla de los 30 días para gastos abultados, como por ejemplo un coche, o añaden días a medida que aumenta el precio.

6- Consumo consciente

«¿Lo necesito?» es una pregunta imperativa ante cualquier gasto, seguida de «¿En qué momento usaré ese producto/servicio?». Visualizarnos usando lo comprado ayuda a descartar ideas peregrinas. También funciona transformar el coste en horas de trabajo, para comprender rápidamente si queremos destinar esas horas a la compra.