El rearme de Europa ya tiene ganadores en Bolsa. Los 27 Estados miembros destinarán este año un récord de 454.000 millones de euros a defensa, el equivalente al 2,4% del PIB comunitario, frente al 2,2% de 2025 y el 1,9% de 2024.

En apenas cinco años, el gasto militar europeo ha aumentado un 75,3%, pasando de unos 259.000 millones en 2021 a los 454.000 millones previstos para 2026, mientras que la inversión en armamento, tecnología y equipamiento alcanzará los 163.000 millones de euros, un 159% más que hace cinco años.

Para Antonio Castelo, analista de iBroker, este aumento del gasto no responde a un fenómeno puntual, sino que marca el inicio de un ciclo de crecimiento de largo plazo para la industria de defensa. «Estamos mucho más cerca de un ciclo estructural que de un fenómeno meramente coyuntural», afirma.

A su juicio, confluyen una amenaza geopolítica más persistente, compromisos presupuestarios plurianuales y una voluntad política clara de reforzar la base industrial de defensa, especialmente en Europa.

Impulso del sector

El experto recuerda además que la OTAN ha fijado el objetivo de elevar el gasto hasta el 5% del PIB en 2035 y que la Unión Europea ha puesto en marcha el programa SAFE, dotado con hasta 150.000 millones de euros en préstamos para acelerar las inversiones y las compras conjuntas.

En este contexto, España no es ajena a esta tendencia: en 2025 elevó por primera vez el gasto en defensa hasta el 2% del PIB, con un presupuesto superior a los 34.000 millones de euros y un plan extraordinario de 10.471 millones para impulsar la seguridad y la industria militar.

Este incremento del gasto público está impulsando la cartera de pedidos y los resultados de empresas como Indra, Thales, Dassault Aviation, Rheinmetall o Leonardo, cuyas acciones se han convertido en algunas de las grandes protagonistas de las bolsas europeas gracias a los contratos adjudicados por los gobiernos.

La reacción del mercado ha sido inmediata. Las acciones de Dassault Aviation llegaron a dispararse hasta un 10% tras anunciar que sus ventas netas ajustadas crecieron un 46% interanual, hasta los 4.200 millones de euros en el primer semestre. Por su parte, Thales e Indra llegaron a subir cerca de un 7% después de presentar unos resultados que superaron las expectativas.

Temporada de resultados

En el caso de Thales, el mayor grupo europeo de electrónica de defensa, las ventas crecieron cerca de un 8%, mientras que la entrada de pedidos aumentó un 22%, impulsada por la fuerte demanda de radares, sistemas de defensa aérea y comunicaciones militares.

Además, su beneficio operativo ajustado alcanzó los 1.370 millones de euros, por encima de lo esperado por el mercado, mientras que la compañía registró una sólida generación de caja gracias al cobro anticipado de contratos firmados con distintos gobiernos.

En el de Indra, la compañía obtuvo un beneficio de 219 millones de euros en el primer semestre, un 2,1% más que un año antes, mientras que sus ingresos crecieron casi un 30%, hasta los 3.179 millones de euros. El negocio de Defensa fue el principal motor del crecimiento, al duplicar su facturación (+103%), hasta alcanzar los 973 millones de euros, lo que impulsó una subida superior al 3% en Bolsa y la situó como el valor más alcista del Ibex 35 en la sesión.

Castelo considera que el mercado ya no recompensa únicamente el aumento de la tensión geopolítica, sino la capacidad de las empresas para transformar ese escenario en negocio.

En su opinión, los inversores buscan compañías con una elevada cartera de pedidos, crecimiento de ingresos y capacidad para ejecutar contratos, especialmente en áreas como radares, defensa aérea, guerra electrónica, ciberdefensa, drones o sistemas no tripulados.

Detrás de estas cifras hay un denominador común: el aumento del gasto militar de los gobiernos. Por países, en España, el Estado es el principal accionista de Indra, a través de la SEPI, con cerca del 28% del capital.

Inversión pública en defensa

Además, el Gobierno ha aprobado un Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de 10.471 millones de euros y buena parte de los nuevos programas de modernización (radares, sistemas de mando, guerra electrónica, etc.) recaen en Indra, además de Navantia, Airbus España y otras empresas.

En Francia, Thales y Dassault Aviation son compañías de las que el Gobierno francés es accionista. Por su parte, Berlín ha multiplicado el gasto militar desde 2022 en Rheinmetall con un fondo extraordinario de 100.000 millones de euros y nuevos contratos para vehículos blindados, munición y sistemas de artillería.

Y en cuanto a Italia, el Estado controla alrededor del 30% de Leonardo y es uno de sus principales clientes mediante contratos para aeronáutica, helicópteros, electrónica y defensa.

El mensaje que deja Castelo es claro, el gasto público en defensa puede beneficiar, no solo a la gran contratista cotizada, sino también a un ecosistema más amplio de proveedores, ingeniería, electrónica, software, mantenimiento, comunicaciones seguras y tecnologías duales. Ahí está una de las claves industriales de este nuevo ciclo, no se trata solo de comprar más, sino de producir más dentro del país y de Europa.