El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con tendencia negativa al ceder un 0,30%, lo que llevaba al selectivo madrileño a cotizar en 19.513 puntos, en una sesión marcada por la publicación de resultados empresariales, las tensiones en Oriente Próximo y su repercusión en los precios del crudo, así como por la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE).

En los primeros momentos de la negociación del jueves en el parqué de la Plaza de la Lealtad, los componentes del Ibex 35 que registraban las mayores subidas eran Indra (3,99%), por delante de Rovi (2,14%) y Solaria (1,48%).

El despegue de Indra se debe tras su anunciar unas ganancias netas de 219 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, un 2,1% más que los 215 millones del mismo periodo del curso anterior y que disparó un 30% sus ingresos.

En el extremo opuesto del selectivo, los descensos más acusados correspondían a ArcelorMittal (-1,20%), IAG (-0,97%) y Puig (-0,95%).

La bolsa amanece en ‘rojo’

Entre los representantes del sector bancario en el índice de referencia de la Bolsa de Madrid, Santander cedía un 0,81% en la apertura y BBVA un 0,09%, mientras que CaixaBank caía un 0,23%.

De su lado, los títulos de Bankinter subían un 0,88% en el arranque de la jornada bursátil y los del Sabadell un 0,09%. Por su parte, las acciones de Unicaja Banco se anotaban un descenso del 0,06%.

En el resto de las principales plazas del Viejo Continente, el parisino Cac 40 cotizaba con caídas de alrededor del 0,5% tras la apertura, mientras que el Ftse100 de Londres cedía un 0,2%. Por contra, el Dax de Fráncfort se anotaba un alza del 0,5%.

El crudo vuelve a sus máximos

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para el Viejo Continente, llegaba a subir este jueves a 96,47 dólares por barril, su mayor coste desde el pasado 8 de junio, después de que los rebeldes hutíes de Yemen hayan anunciado un ataque contra dos buques petroleros saudíes en el mar Rojo.

El precio del barril de petróleo Brent registraba subidas superior al 2% antes de la apertura de las bolsas europeas y llegaba a superar la cota de los 96 dólares.

De este modo, el coste del crudo de referencia para el Viejo Continente llegaba a subir este jueves a 96,47 dólares por barril, el mayor precio desde el pasado 8 de junio.

En las últimas sesiones los precios en el mercado petrolero han girado al alza ante el riesgo de que el conflicto en Oriente Próximo que amenaza la ruta de Ormuz se extienda también al paso de Bab el-Mandeb, vital en la ruta del mar Rojo.

En este sentido, los hutíes han anunciado un ataque con drones y misiles contra dos buques petroleros saudíes en el mar Rojo a los que han acusado de «violar el bloqueo impuesto» por las milicias contra Arabia Saudí en respuesta a lo que el grupo describe como un continuo «asedio» por parte de Riad.

A este respecto, la Autoridad General de Transporte ha informado de que el buque petrolero ENCELIA, propiedad de una empresa saudí, ha sido atacado mientras navegaba en el mar Rojo, «lo que ha provocado un incendio en la proa».

De su lado, el Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo su duodécima noche de ataques contra Irán con el propósito de socavar la capacidad de Teherán para amenazar el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz.