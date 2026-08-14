Cambio radical en los aeropuertos: se permite llevar hasta 2 litros de líquido en el equipaje de mano

Uno de los grandes rompecabezas a resolver a la hora de hacer el equipaje cuando se van a realizar vuelos es cómo distribuir champús, colonias y otros líquidos en botes pequeños de 100 mililitros. Muchos aeropuertos europeos y de alrededor del mundo están empezando a permitir durante el proceso de facturación de equipaje depósitos de líquidos de hasta 2 litros, gracias a los nuevos escáneres de seguridad que se están implementando.

Actualmente, solo está permitido en los aeropuertos específicos que cuenten con la tecnología de nuevos escáneres 3D de tomografía computarizada. Aunque apenas se pueden utilizar en algunos aeropuertos, estos nuevos escáneres se están implementando progresivamente por todo el mundo.

En qué aeropuertos se pueden llevar botes de 2 litros

Varios aeropuertos en Reino Unido (Londres, Birmingham, Bristol, Liverpool, Edimburgo) y en Italia (Roma y Milán) son los que ya han apostado por esta implementación. Aunque otros países como Irlanda, Suiza o Alemania ya empiezan también a contar con estos escáneres.

Esta nueva tecnología de los escáneres tridimensionales permite ver el interior de las maletas sin abrirlas y sin sacar los aparatos electrónicos ni los botes. La problemática de esta nueva implementación reside en que la norma no es uniforme.

Dependiendo del aeropuerto de salida y de si han actualizado sus filtros de seguridad. Si tu aeropuerto de origen aún no tiene los escáneres 3D avanzados, se mantiene el límite estricto de envases de 100 ml metidos en una bolsa transparente de 1 litro.

Qué pasa si vuelas desde España

En España, el único aeropuerto de la red de Aena que tiene los carriles completamente validados para permitir los botes de 2 litros en su totalidad es el de Palma de Mallorca. El resto está empezando a trabajar en incorporar los nuevos escáneres.

Las compañías de vuelo recomiendan consultar si los aeropuertos y escáneres por donde tienen que realizar tu facturación cuentan con ese escáner.