Óscar Puente explota la gallina de los huevos de oro: el aeropuerto de Palma desbordará su capacidad 18 veces este agosto

El aeropuerto de Palma excederá su capacidad durante 18 días de este mes de agosto, es decir, en más de la mitad de ellos, según se desprende de un informe de Eurocontrol. Y todo ello sucederá con el permiso de AENA, empresa pública participada mayoritariamente por ENAIRE, dependiente del Ministerio de Transportes de Óscar Puente. El informe concluye que Son Sant Joan superará su capacidad operativa 18 veces durante este mes de agosto.

El de la capital balear es el único aeropuerto español que figura en la lista, elaborada por la organización intergubernamental encargada de la gestión del tráfico aéreo en Europa, de aquellos en los que se prevén desajustes entre la demanda y la capacidad tanto a lo largo de agosto como de septiembre.

Entre el 3 y el 31 de agosto, el aeropuerto de Son Sant Joan superará su capacidad en 18 ocasiones. En diez de ellas será durante más de dos horas consecutivas y en las ocho restantes, durante solo dos horas.

Ya en septiembre, entre el día 1 y el 27, la capacidad del aeropuerto de Palma se superará en al menos ocho ocasiones, tres durante más de dos horas consecutivas y cinco durante dos horas.

La capacidad del aeropuerto de Palma, según el informe, está fijada en unos 74 vuelos cada hora, de los cuales 33 son de llegadas y 40 son de salidas.

En el listado, aunque algunos con peores previsiones, figuran también los aeropuertos de Atenas, Corfú, Heraklion, Kos y La Canea, en Grecia; el Sabiha Gökçen de Estambul (Turquía) y Gatwick, en Londres.

Con esta situación, que también se repetirá en varios días de septiembre, AENA parece apostar por el negocio por encima de la seguridad y la planificación. AENA está participada mayoritariamente por ENAIRE, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes.

Enaire gestionó 54.908 vuelos durante el pasado mes de julio en el centro de control de Palma, un 5,7% más que en el mismo mes del pasado año, y un total de 224.632 vuelos entre enero y julio, un 4,1% más que el pasado año, según ha informado Enaire este martes.