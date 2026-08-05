Un piloto explica por qué las aerolíneas se han vuelto tan estrictas con los límites de peso del equipaje

Uno de los grandes problemas que ocurren durante los viajes de verano es la logística del equipaje. Dentro de este problema existe un factor relacionado con los crecientes precios y medidas que aplican las aerolíneas con los límites de peso del equipaje. Según un expiloto e investigador de seguridad aérea, las normas sobre el equipaje de mano han sido creadas no sólo por la política comercial de las empresas, sino por cuestiones de seguridad también.

Los pasajeros suelen preguntarse por qué en vuelos similares con aviones similares existen diferentes políticas sobre el equipaje según la compañía. Cada compañía aplica una política diferente, que se basa tanto en la normativa del país donde opera como en la forma en que calcula el peso de los pasajeros y equipaje.

Las razones técnicas

Los aviones comerciales vuelan bajo una certificación y un rango específico de su centro de gravedad. Si muchos pasajeros se pasan del peso adecuado, puede afectar al balance del avión, afectando a la respuesta de control en condiciones meteorológicas adversas. El peso total también influye en la distancia de despegue y aterrizaje, donde cuanto mayor peso, se necesitará más potencia y, por tanto, más consumo de combustible.

Búsqueda de nuevos ingresos

Muchas de las aerolíneas que conocemos hoy en día como low cost centran su modelo de negocio en los servicios adicionales, como puede ser la facturación de equipaje. Las compañías generan hasta 157.000 millones de dólares al año en estos servicios de facturación de equipaje. Esta estrategia se basa en utilizar tarifas de billetes ganchos, con un precio reducido, cargos punitivos por exceso de peso y precios dinámicos para maximizar la rentabilidad.

Muchas compañías dividen el espacio de la bodega entre los pasajeros y la carga comercial de empresas de logística. El transporte de mercancías urgente tiene un precio por kilo más elevado que el de los pasajeros. Cuanto más restrictiva sea la aerolínea con el peso de los pasajeros, más kilos libres quedan en la bodega para subastarlos al sector de carga pesada comercial, maximizando el rendimiento financiero de cada trayecto.