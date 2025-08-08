Giro de 180º en Ryanair: el cambio en el equipaje de mano que llega a partir de este día

Hay un cambio en el equipaje de mano que llega a partir de este día y que puede cambiarlo todo por completo, Ryanair sorprende con esta nueva medida. La realidad es que estamos ante un cambio de tendencia que puede ser la que nos marque de cerca, con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán en unos días de vacaciones en los que quizás necesitamos empezar a pensar en un vuelo de bajo coste para hacer realidad ese destino soñado.

La manera de viajar ha cambiado mucho en estos últimos tiempos y lo ha hecho de tal forma que nos ha dado algunas novedades destacadas que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de estar muy pendientes de algunos cambios que serán una realidad en estas últimas jornadas. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede convertirse en una realidad para la que quizás no estamos del todo preparados. Esos viajes de bajo coste quizás acaben siendo incluso más y más baratos si tenemos en cuenta esta nueva normativa que nos afectará de lleno.

Ryanair dará un giro de 180º

Una de las líneas áreas de bajo coste que llegó a nuestro país hace más años, Ryanair ha hecho posible lo imposible. Viajes que son más baratos que ir en coche o en tren o en autobús desde nuestra casa al pueblo, algo que parecía impensable es una realidad.

Podemos volar por Europa por menos de lo que cuesta un menú del día en cualquier restaurante de España. Un precio que nos asegura un asiento en un vuelo, hasta incluso de ida y vuelta hacía un destino que nos puede sorprender por ser excesivamente barato.

Las líneas que ofrecían precios de derribo han sido las que han cambiado la forma de viajar, con estos precios y el aumento del precio de la gasolina de los coches, pero quizás, no la de los aviones, viajar en avión acaba siendo incluso más barato de lo que nos imaginaríamos.

Pero siempre hay un factor con el que estas aerolíneas han ganado algo de dinero, lo han hecho con un plus que ha llegado de la mano de una modificación en el equipaje de mano. Algo que hasta ahora suponía pagar mucho más, en ese extra que suponía tener que embarcar nuestra maleta, algo que puede cambiar a partir de ahora.

A partir de este día llega un cambio en el equipaje de mano

Un importante cambio en el equipaje de mano llega en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno. Por lo que, habrá llegado ese día en el que tendremos que embarcar en un avión de Ryanair con una maleta un poco más grande.

Todo un sueño hecho realidad que nos han dado de la mano de esta aerolínea que cambia, de nuevo, las reglas para poder viajar con una maleta de mano que podemos empezar a disfrutar de una manera que puede ser muy diferente a como nos imaginaríamos.

El Parlamento Europeo se pone firme y frena el cobro de las maletas, crea una norma que todas las aerolíneas deben respetar. Tal y como nos explican desde Vilches Abogados: «En España, esta cuestión ya había sido abordada por tribunales y por la Ley de Navegación Aérea, que establece que el transportista está obligado a transportar de forma gratuita el equipaje de mano del viajero, siempre que este no supere los límites razonables de peso y tamaño y no cause molestias o peligros a otros pasajeros. Además, la jurisprudencia (las decisiones de los jueces en casos similares) ya venía defendiendo que el equipaje de mano es parte del contrato de transporte y no debería cobrarse aparte. Con esta nueva postura se refuerza la idea de que este tipo de cobros no solo son abusivos, sino ilegales. Muchas aerolíneas de bajo coste consideran el equipaje de mano como un servicio adicional, por el que el pasajero debe pagar si quiere llevar una maleta en cabina. Con esto, aunque el billete parece barato, el precio sube de manera considerable. Estas compañías se justificaban diciendo que sus tarifas «básicas» no incluían servicios como la selección de asiento o el equipaje de mano, algo que la legislación ahora considera una mala práctica comercial».

Pone de esta manera un freno y permite que las maletas de cabina puedan por fin, no ser objeto de multas. Con unas dimensiones que permiten llevarlas en la cabina del avión todo puede ser más sencillo, podremos viajar por destinos cercanos con nuestra maleta siempre vigilada y a mano, algo que puede darnos más ganas de recorrer el mundo.