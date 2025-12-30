Confirmado por el Gobierno: en 2026 estas personas no podrán ser desahuciadas

El Gobierno permitirá que las personas que están en situación de vulnerabilidad no puedan ser desahuciadas en 2026. El Consejo de Ministros anunció hace unos días un nuevo Real Decreto-ley que amplía el plazo de la moratoria antidesahucios durante el próximo año para los hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Esto supone más protección para los okupas que siguen ejerciendo una práctica de moda en nuestro país: la inquiokpuación. Consulta en este artículo la decisión que ha tomado el Gobierno con las personas desahuciadas.

El Gobierno a la deriva de Pedro Sánchez sigue tomando medidas pensando en unas próximas elecciones y todos los votos que hay en juego en 2027. Por ello, hace unos días volvió a hacer política a golpe de decreto y aprobó un nuevo paquete de medidas sociales con el que contentar a varios colectivos. Una nueva norma publicada el pasado 23 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado que incluye desde la subida de las pensiones, el nuevo abono único de transporte y una nueva norma en materia de vivienda.

Precisamente la vivienda es uno de los campos en los que se está demostrando la ineficacia de este Gobierno. El precio de la venta y el alquiler sigue disparado en España mientras las políticas intervencionistas del Ejecutivo hacen que los números sean más voluminosos. Según se confirmó el pasado lunes 29 de diciembre, el precio de la vivienda en España cerró el año con una subida del 13,1%, la mayor desde 2026. Idealista cifra el máximo histórico en 3.298 euros por metro cuadrado.

Las personas que no podrán ser desahuciadas

Con estos números encima de la mesa, desde el Gobierno anunciaron una nueva protección para que las personas en situación de vulnerabilidad no puedan ser desahuciadas. Esto supone una prórroga del Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, aprobado durante la pandemia y que prohibió la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Ahora, a petición de Bildu y sin margen de maniobra ante sus socios por los numerosos casos de corrupción que golpean al PSOE, Sánchez ha cedido ante la izquierda radical vasca para ampliar el plazo de la moratoria antidesahucios durante todo 2026 para aquellos hogares vulnerables que no tengan alternativa habitacional. «Se amplía durante 2026 la suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional, así como las compensaciones por parte del arrendador o propietario afectado», confirmó el Gobierno a través de sus canales oficiales.

Esto supone una mayor protección para las personas que demuestren estar en una situación de vulnerabilidad y que no puedan hacer frente a los gastos del alquiler de una vivienda. Esto también amplía las protecciones de muchos okupas que acreditan ingresar unas cantidades que realmente no reciben a final de mes. Ante esta situación, desde el Gobierno también han informado que los propietarios afectados por la suspensión de los desahucios podrán solicitar una compensación hasta el 31 de enero de 2027.

Según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, durante este año se han producido 6.960 lanzamientos y el 76% corresponden a casos relacionados con conflictos generados por el impago de alquileres.

Indignación entre los afectados por los okupas

Esta nueva medida del Gobierno ha provocado una gran indignación entre los afectados por la okupación. En concreto, este periódico ha charlado con Plataforma de Afectados por la Ocupación, que condena esta nueva protección para los okupas. «Ser vulnerable es muy fácil. Con tener ingresos de menos de 1.800 euros o de 2.200 euros si tienes hijos o familiares a cargo, vale para impedir el desahucio», dijo a OKDIARIO el portavoz de la plataforma, Ricardo Bravo. «Todos los trabajos en B no cotizan. Hay parejas en las que uno de ellos decide empadronarse en casa de su familia y de esta manera ya tampoco computa», señaló a este periódico.