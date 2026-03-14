Vuelve la nieve: la AEMET activa el aviso naranja en estas zonas de España y teme lo peor

La AEMET activa el aviso naranja en estas zonas de España y teme lo peor, la nieve parece que volverá a España y lo hará de la peor forma posible. Con la mirada puesta a los planes que tenemos en este fin de semana, tocará estar muy pendientes de unos cambios que pueden ser los que los afectarán de lleno. Es hora de saber en primera persona qué es lo que nos está esperando en unos días en los que el tiempo ira cobrando un importante protagonismo.

Los expertos de la AEMET no paran de activar un aviso que puede cambiarlo todo, sin duda alguna, tendremos que saber qué es lo que pasa en estas jornadas en las que el tiempo puede convertirse en una dura realidad. Tendremos que ver estos cambios que aparecen de repente y a penas sin avisar. Este tiempo de casi primavera no podría ser más invernal en algunas comunidades. Tocará sacar la chaqueta y hasta el abrigo, la AEMET no trae buenas noticias para estas zonas de España en las que el mal tiempo será protagonista.

La nieve vuelve a España

Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo posibles. Es hora de saber qué es lo que nos acompañará en estos días en los que el tiempo será el que marque estas jornadas que tenemos por delante.

Estaremos pendientes de un cielo que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca y puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa. Es hora de empezar a hacer planes y de descubrir qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo ira cobrando protagonismo poco a poco.

Los mapas del tiempo parece que nos traen un nuevo cambio de tendencia, después de días en los que hemos tenido que afrontar un destacado cambio que ha podido con todo. En especial en estos días en los que el tiempo puede convertirse en la antesala de algo más.

De esos planes de fin de semana en los que esperaríamos disfrutar del sol o de esas jornadas en las que tendremos que empezar a ver llegar una serie de cambios que pueden ser claves en estas jornadas que hasta la fecha no esperaríamos.

Activa el aviso naranja en esta zona de España y teme lo peor

El fin de semana empezará de la peor manera posible, la AEMET activa el aviso naranja ante unas zonas en las que el tiempo irá cobrando un importante protagonismo que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante y que serán claves.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé que un frente acabe de recorrer la Península y Baleares, penetrando tras él una masa de aire de origen polar. Con esto, se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte de la mitad norte peninsular y a Baleares. Los mayores acumulados se darán en Asturias y Cantabria, así como en el nordeste de Cataluña y en Baleares, donde podrían ser fuertes y persistentes y acompañados de tormentas o granizo ocasional. Se prevén nevadas con probables acumulados significativos en montañas de la mitad norte, pudiendo afectar a otras regiones. La cota empezará baja en el norte y hasta 1500/1800 metros en el resto, pudiendo bajar hasta los 800/1000m en la zona oriental a lo largo del día. En Canarias, cielos muy nubosos sin descartar alguna llovizna débil en el norte de las islas montañosas y poco nuboso en el resto. Calima tendiendo a disminuir en Canarias. Las temperaturas máximas descenderán de forma acusada para las máximas en la Península y Baleares, donde se prevé que lo haga notablemente en amplias zonas, incluso de forma extraordinaria en zonas puntuales del extremo nordeste. Las mínimas descenderán ligeramente en el nordeste y se darán ciertos ascensos en el suroeste. En Canarias, ligeros descensos de las máximas y ligeros ascensos de las mínimas. Heladas en zonas de montaña zonas altas colindantes».

Las alertas estarán activadas: «Nevadas en las montañas de la mitad norte y precipitaciones fuertes o persistentes en el nordeste y Baleares, que pueden estar acompañadas de tormentas o granizo menudo. Rachas muy fuertes en los Pirineos, prelitorales del arco Mediterráneo, así como en zonas costeras de Alborán y en Canarias. En general soplará viento intenso de componente noroeste en la Península y Baleares, siendo inicialmente del suroeste al principio en Baleares y fachada oriental. Se prevé que alcance intensidad fuerte con rachas muy fuertes de poniente en el Estrecho y Alborán, de tramontana en Ampurdán y norte de Baleares y de cierzo en el Ebro, con posibles rachas muy fuertes en Pirineos, prelitorales el arco Mediterráneo y valle del Ebro. Alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias».