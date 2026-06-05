La AEMET activa la alerta naranja: llegan tormentas intensas en las próximas horas

Llegan tormentas intensas en las próximas horas, la AEMET no duda en activar la alerta naranja en estas zonas de España. Las tormentas intensas que vamos a tener en las próximas horas pueden cambiar por completo el panorama que esperaríamos este fin de semana. En lugar de una estabilidad marcada por las altas temperaturas, podemos empezar a ver como las cifras empiezan a bajar y vamos a tener por delante una actividad del todo inesperada. Es hora de saber qué es lo que podemos obtener de cara a un fin de semana en el que todo puede ser posible. Las tormentas intensas en las próximas horas pueden ser motivo de varias alertas.

Lo que tenemos por delante se convertirá en un cambio de tendencia al alza que, sin duda alguna, podremos empezar a ver a medida que avancen las horas. Tenemos por delante una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más, de cara a un fin de semana en el que cada detalle cuenta. A la hora de hacer planes, tocará estar preparados para una situación del todo inesperada que puede acabar siendo esencial en estas próximas horas.

La alerta naranja de la AEMET se activa

Siempre que estamos ante una alerta, tocará extremar precauciones. Sobre todo, si tenemos por delante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que quizás tenemos que empezar a visualizar determinadas situaciones esenciales.

Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Sobre todo, de cara a un fin de semana que podremos empezar a ver llegar un cambio de tendencia importante en estos días en los Que el tiempo será protagonista.

La AEMET no duda en aportarnos algunos detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En unos días en los que quizás tocará empezar a visualizar una primavera o un verano radicalmente diferente a como lo esperaríamos.

Esta nueva alerta de la AEMET nos hace estar pendientes de un tiempo que puede complicarse por momentos. Lo que nos estará esperando es algo radicalmente diferente a lo esperado. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve.

Se esperan tormentas intensas en estas próximas horas

En estas próximas horas se esperan tormentas intensas que pueden cambiarlo todo, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que podría estar pensando en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada elemento cuenta.

La AEMET y los expertos de Meteored no dudan en lanzar una importante advertencia: «De cara al fin de semana las precipitaciones podrían continuar afectando al litoral cantábrico durante la jornada del sábado. Las tardes podrán estar marcadas por tormentas de convección en algunas regiones de montaña de la mitad este del país. Durante la jornada del sábado un frente barrerá el norte peninsular desde primera hora de la mañana, lo que resultará en nubosidad y chubascos en Galicia desde la madrugada».

Unas lluvias que estarán concentradas: «Con el paso de las horas la nubosidad irá ganando terreno en el norte del país, afectando también durante la mañana a todo el litoral cantábrico y parte de los pirineos. También se esperan cielos mayormente cubiertos en buena parte del litoral mediterráneo. Las lluvias se darán durante buena parte de la jornada en el norte, afectando a regiones como el interior de Asturias, Cantabria, País Vasco y Pirineos, además de Galicia, donde podrán seguir dándose chubascos de forma dispersa en regiones del interior».

Será mejor que preparemos el paraguas para lo que esta por llegar en breve: «Durante la tarde podrán formarse algunas tormentas en diferentes puntos de la mitad este peninsular. Las tormentas podrán darse en regiones del interior de Granada y Almería, el interior de la Comunidad Valenciana, el interior de Cataluña y el Pirineo más oriental. El domingo será una jornada mucho más estable en líneas generales. Sin embargo, durante la tarde existe la posibilidad de algunas tormentas en regiones de la cordillera Cantábrica, el sistema Ibérico y los Pirineos, además de algunas regiones de montaña del sureste peninsular».

Las alertas de la AEMET estarán activadas: «La entrada de una masa húmeda desde el Mediterráneo dejará cielos nubosos o cubiertos en la Comunidad Valenciana y Murcia, así como al principio en Cataluña y Baleares, con precipitaciones en el entorno del cabo de la Nao que podrán ser persistentes y fuertes, y chubascos y tormentas de madrugada en litorales de Cataluña que también es probable sean fuertes. Es posible que se den precipitaciones ocasionales en el resto de zonas, tendiendo a remitir en general si bien con chubascos en el nordeste de Cataluña por la tarde. Intervalos nubosos en el Cantábrico con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa al principio, y poco nuboso en general en el resto. Por la tarde nubosidad de evolución en montañas del centro y este con posibilidad de algún chubasco en la Ibérica oriental, y al final cubriéndose en Galicia con la llegada de un frente que dejará precipitaciones débiles en su extremo occidental. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas con probables precipitaciones débiles en las montañosas y poco nuboso en el resto. Posibles bancos de niebla matinales en el norte peninsular».