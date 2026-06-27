Los científicos llevan años avisándolo y el mapa de la AEMET no deja margen de dudas: España en riesgo máximo

España está en riesgo máximo, los científicos llevan años avisándonos y el mapa de la AEMET no deja margen de dudas, estamos en riesgo máximo. Los últimos años se han ido superando todos los récords, habidos y por haber con unas cifras que realmente nos sitúan en el ojo del huracán. Cada año vemos como el termómetro se va enfilando más y más, pero no sólo días puntuales, sino que se mantiene durante días. No son casos aislados, son olas de calor que parece que no se detienen, sino que van en aumento.

Las cifras pueden acabar siendo las que nos darán alguna que otra sorpresa en unos días en los que estamos más pendientes que nunca. No sólo para hacer planes en busca de esos puntos verdes, en los que, al menos, podremos dormir por la noche, sino que también nos curamos en salud, preparándonos para afrontar esas jornadas en las que el calor impacta en nuestro territorio. La previsión del tiempo se ha convertido en una lectura básica, antes de salir a trabajar o de organizar un día en el que hidratarse bien e intentar protegerse de la intensidad de los rayos del sol, es esencial.

Llevan años avisando los científicos

La ciencia y los datos recogidos durante estos años, nos dice que el tiempo está cambiando. Lo estamos viendo a partir de este nuevo siglo y unas cifras que no han dejado de subir. No es que en el pasado no hubiera estas olas de calor de las que hablamos, siempre, en verano ha hecho calor, pero era un calor con el que se podía convivir.

Seguro que no tuvimos aire acondicionado hasta estos últimos años en los que casi en cada casa, local u oficina se hace imprescindible. No son sólo estos contrastes de temperaturas los que nos afectan, sino que también pueden llegar a convertirse en un problema para todos.

El cambio climático nos sitúa en una de las zonas que pueden acabar teniendo unas cifras que pueden poner los pelos de punta a más de uno. Con un mapa del tiempo en el que el rojo ha ido ganando terreno y cada vez quedan menos refugios en los que las temperaturas no llegan a estos picos de calor en los que no se puede ni salir a la calle.

España está en riesgo máximo ante este mapa de la AEMET

Los expertos de la AEMET son los encargados de darnos cada vez más y más detalles que pueden acabar convirtiendo estos días en una auténtica pesadilla. En especial si vamos siguiendo unas cifras que nos sitúan en un punto de no retorno con unas temperaturas que son extremas durante más días de los que desearíamos.

Este fin de semana, el último de junio, vamos a vivir unas cifras y temperaturas que pueden poner los pelos de punta: Tal y como nos explican desde la AEMET: «Este día se espera una situación en la que predomine la estabilidad, aunque el Cantábrico y Galicia podrían quedar bajo una circulación atlántica, con chubascos y precipitaciones en general débiles. En el resto, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes altas y algunas nubes bajas en el área mediterránea. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la Península, que en zonas del norte, alto Ebro e Ibéricas, irá con chubascos y tormentas aislados que, aun así, pueden ser puntualmente fuertes. No se descartan tampoco tormentas aisladas en general en el este de Castilla la Mancha y sierras del sureste. En Canarias se esperan intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas, más abundantes en La Palma, y cielos poco nubosos o despejados en el sur. Son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico, Galicia y de forma puntual en los litorales mediterráneos. Las temperaturas máximas ascenderán en la Península salvo en el Cantábrico y los litorales del nordeste, donde descenderán. Las mínimas, ascenderán en general de forma ligera excepto en Andalucía y la meseta sur, donde los ascensos serán algo mayores y descenderán en el oeste de Galicia. Se superarán los 34-36 grados en el nordeste, pudiendo llegar a 36-38 en el valle del Ebro, también 34-36 grados en Andalucía, el este de la meseta sur, Baleares y, puntualmente, en otros puntos del este peninsular. También 36-38 grados en el valle del Guadalquivir. Sin cambios significativos en los archipiélagos».

Siguiendo con la misma explicación: «Temperaturas muy altas, por encima de 34-36 grados, en gran parte del sur y sureste, así como en el nordeste y Baleares, pudiendo alcanzarse los 37-38 grados de forma local. Tormentas aisladas en zonas del norte y este que pueden ser puntualmente fuertes. Viento en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudoeste en la vertiente atlántica, del norte en el Cantábrico y del sudeste en el tercio oriental. En el Estrecho y Alborán soplará poniente, rolando a levante. En Canarias, alisio moderado».