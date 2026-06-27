Hoy, 27 de junio de 2026, el cielo en toda la provincia de Zaragoza se presentará poco nuboso o despejado, aunque en la mitad oriental se esperan chubascos dispersos con tormenta, especialmente fuertes en Cinco Villas. Las temperaturas experimentarán ligeros ascensos, acompañadas de vientos flojos del sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado con nubes y viento ligero

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, donde la jornada se presenta mayoritariamente despejada, aunque algunas nubes pueden asomarse por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22 grados y una máxima que alcanzará los 38, con un ambiente que, aunque ligero por la mañana, se tornará más pesado a medida que avancen las horas, especialmente en un día donde hay margen para chubascos. A medida que el sol ilumine la ciudad desde su salida a las 6:31, los zaragozanos podrán disfrutar de casi 15 horas de luz, pero no olviden llevar algo de protección si planean salir al aire libre.

En cambio, el viento se hará notar suavemente desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica se sienta como si estuviéramos en 39 grados, más intensa de lo que marcan los termómetros. Más allá de las brisas, es recomendable estar atentos al cielo por la tarde, cuando las probabilidades de lluvia se incrementan. Con el sol despidiéndose en el horizonte a las 21:41, será un final del día cálido, perfecto para disfrutar de una velada al aire libre, siempre con el cielo vigilante.

Calatayud: cielos nublados y viento fuerte

El amanecer en Calatayud pinta un cuadro de inquietud, con nubes cargadas que se agrupan en el horizonte, presagiando un día de cambios. La brisa que sopla ya con fuerza anticipa la inestabilidad que marcará las horas y el aire fresco se mezcla con el aroma de la tierra mojada.

A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 38 grados, con un cielo que permanecerá cubierto. Sin embargo, el viento superará los 30 km/h y el día traerá consigo una humedad del 75%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta particularmente pesado. Se recomienda salir con paraguas y estar preparado para un descenso brusco de temperatura hacia la tarde.

Tarazona: ambiente suave y algo nuboso

La jornada se presenta con un tiempo templado y algo nuboso, especialmente en la tarde, cuando hay una ligera posibilidad de chubascos. Las temperaturas oscilarán entre 19 y 38 grados, con vientos suaves predominando del sureste, un detalle que aporta frescura a la tarde.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, dada la suavidad en la sensación térmica y el ambiente tranquilo. Aprovechar unas horas en el parque o en una terraza puede ser perfecto para desconectar y disfrutar de la jornada.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET