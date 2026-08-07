Andalucía hoy: cielos despejados, tormentas en el nordeste y cambios de temperatura, según AEMET

Hoy, 7 de agosto de 2026, en el conjunto del territorio andaluz predominan los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo. A medida que avanza la jornada, especialmente en el nordeste, se podrían registrar tormentas ocasionales, localmente fuertes, acompañadas de granizo y rachas de viento intensas. Las temperaturas se mantendrán estables o experimentarán un ligero ascenso, salvo en el litoral mediterráneo occidental, donde descenderán. En general, los vientos serán flojos, con una tendencia a moderarse por la tarde.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 7 de agosto

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo de Sevilla se presentará despejado, como una tela azul que acaricia el día, mientras el sol se alza tímidamente a las 7:33, prometiendo calidez. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados por la mañana y los 39 en su punto máximo, lo que, sumado a la alta humedad del ambiente, generará una sensación térmica que podría superar los 40 grados. El viento soplará suavemente desde el sur a unos 5 km/h, apenas suficiente para refrescar el aire.

Ya por la tarde, el sol estará en su pleno esplendor hasta la puesta a las 21:25, invitando a los sevillanos a disfrutar de actividades al aire libre. Aunque no se prevén precipitaciones, el ambiente se sentirá algo cargado debido a la humedad, así que será recomendable mantenerse bien hidratados. Con un cielo despejado y la calidez típica de esta época, se presenta una jornada perfecta para disfrutar de la belleza de la ciudad.

CÃ³rdoba: cielos cubiertos con lluvias al caer la tarde

La mañana en Córdoba se presenta con cielos cubiertos y una atmósfera pesada, anticipando un día de notables cambios. Los vientos, enérgicos y persistentes, comienzan a hacerse sentir, mientras la temperatura ronda los 21 grados. A medida que avanza la jornada, se espera que el panorama se complique con la llegada de lluvias y ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h, haciendo que el ambiente se sienta más fresco.

El contraste entre el inicio y el final del día es marcado, con una temperatura máxima que podría llegar a los 41 grados en las horas de mayor calidez. Sin embargo, el descenso nocturno y la posible humedad del 60% transforman la sensación térmica en un desafío. Por ello, es recomendable salir preparado; un paraguas será una buena compañía ante la inminente lluvia.

En Huelva, tarde calurosa y agradable con brisa

La jornada se presenta con un tiempo estable y suave, donde la mañana será agradable y ligeramente nublada, dando paso a una tarde con temperaturas que alcanzarán los 37 grados. Aunque hay una brisa leve de viento, las condiciones son muy favorables para disfrutar el día sin preocupaciones y sin riesgo de lluvia.

Es un momento ideal para pasear por las calles, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse en alguna terraza, aprovechando el ambiente tranquilo que caracteriza esta época del año.

Día soleado ideal para disfrutar en CÃ¡diz

Esta mañana, al amanecer, Cádiz se viste con un cielo mayormente despejado, dando la bienvenida a un nuevo día con temperaturas suaves que rondan los 22 grados. Con una ligera brisa del oeste y vientos que soplan a 15 km/h, el ambiente se mantiene fresco, aunque la sensación térmica podría alcanzar hasta 32 grados a medida que avance la jornada. Sin embargo, la buena noticia es que no se espera lluvia en el horizonte, lo que sugiere una tarde soleada perfecta para disfrutar.

Al caer la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, alrededor de 27 grados y aunque la humedad podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado, la falta de lluvia permitirá disfrutar de una noche tranquila. Con el sol marcando su salida a las 07:36 y su puesta a las 21:24, Cádiz contará con más de 13 horas de luz, ideales para disfrutar de la animada vida de la ciudad.

JaÃ©n: cielos despejados y ambiente cálido

El tiempo en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido, ideal para disfrutar de la mañana al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 25 y 39 grados a lo largo del día, ofreciendo un agradable calor con brisas suaves del noreste a unos 15 km/h.

A medida que avance la jornada, el calor se mantendrá en niveles altos, aunque la probabilidad de lluvia sigue siendo baja. Para disfrutar del día, se recomienda llevar ropa ligera y un buen protector solar, ya que el sol se hará sentir con fuerza.

Cielo despejado y calor creciente en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 31°C por la tarde, mientras el viento sopla desde el sureste a una media de 10 km/h.

Con el enfoque en la tarde, se recomienda llevar ropa ligera, ya que la sensación térmica alcanzará los 33°C. La noche se prevé tranquila, con temperaturas que descenderán a los 24°C y sin probabilidad de lluvias en el horizonte.

Granada: cielos despejados y ambiente suave

A lo largo de la mañana, Granada se despertará con cielos despejados y una atmósfera suave que invitará a salir. Las temperaturas rondarán los 23 grados, lo que sumado a la agradable brisa de 15 km/h del sur, crearán un ambiente perfecto para disfrutar de un paseo.

Con el avance del día, se espera que el tiempo se mantenga estable, con temperaturas alcanzando un máximo de 22 grados por la tarde. La probabilidad de lluvia es mínima, por lo que no es necesario llevar paraguas, pero se recomienda vestirse con comodidad para aprovechar el sol que nos acompañará.

AlmerÃ­a: cielo despejado con brisa suave

Las primeras horas traen una suave brisa y un cielo despejado, ideal para disfrutar de la mañana. A medida que avanza el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un apacible máximo de 30°C, con un viento del sureste que soplará a 15 km/h y ráfagas de hasta 9 km/h, aportando frescura a la jornada.

Sin embargo, es importante mantener precaución, ya que la tarde podría traer un ligero aumento en la sensación térmica, que llegará hasta los 35°C. Con un 0% de probabilidad de lluvia, se recomienda salir a disfrutar del día antes de que el sol se esconda tras el horizonte a las 21:10.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET