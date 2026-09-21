Un policía tiroteado en un ataque frente a una sinagoga durante el Yom Kippur en Ontario

Un policía fue tiroteado en las inmediaciones de la sinagoga de Sons of Jacob de Belleville, Ontario, Canadá, el domingo cuando se celebraban los preparativos para el Yom Kippur. El atacante, un hombre de 29 años como la víctima, resultaron heridos y se encuentra hospitalizados.

El agente de la policía, a bordo de su vehículo, entre las avenidas Bleecker y Victoria, cerca de la sinagoga, cuando vio acercarse a un hombre al edificio; al momento le dio la voz de alto y ambos dispararon.

El presidente de la sinagoga Hijos de Jacob, Norm Weddum, declaró que el agente herido fue contratado para proteger la sinagoga mientras se realizaban los servicios de celebración del Yom Kippur, la celebración más importante para los judíos. Cuando estaba dándoles la bienvenida a los feligreses, escuchó los disparos y salieron del edificio, donde vieron que había llegado un dispositivo de la policía local y acordonaron la zona.

Por las redes sociales, la sinagoga ha publicado que «no hay heridos entre las personas que estaban dentro del edificio».

A través de un mensaje, la policía de Belleville, situada a unos 180 kilómetros de Toronto, ha informado que ni el agente ni el atacante han sido identificados y se encuentran hospitalizados. Además, han adelantado que no existe riesgo de un nuevo ataque.

La portavoz de la Unidad de Investigaciones Especiales de Ontario ha declarado que creen que el atacante estaba a bordo de una camioneta y portaba un rifle que disparó contra el policía desde una esquina de la sinagoga.

Por otro lado, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, mostró su indignación por el tiroteo y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, publicó en redes sociales: «Las personas de confesión judía deben poder practicar su fe con total seguridad». También expreso que las personas judías merecen vivir su vida con orgullo, libertad y apertura.