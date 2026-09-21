La Federación responde a Marlaska: «Nunca se organizará ningún partido si hay un informe policial que lo desaconseje»

La Real Federación Española de Fútbol ha respondido con celeridad a las palabras de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, quien este lunes dijo que el informe del Gobierno no decía que no se celebrase el España-México sub-20 en Ceuta tras quedar suspendido el partido. La RFEF ha reaccionado aclarando que «nunca se ha organizado ni se organizará ningún encuentro si existe un informe policial que lo desaconseje por motivos de seguridad».

La Federación se ha defendido de las declaraciones del ministro asegurando que «trabaja con eficacia y responsabilidad en la organización de los partidos que son de su competencia, como los partidos de las selecciones», y ha transmitido una serie de puntos que desmontan las palabras de Marlaska, culpable de no llevar a la selección española sub-20 al estadio Alfonso Murube de Ceuta tras la invasión de miles de inmigrantes ilegales: