La Federación responde a Marlaska: «Nunca se organizará ningún partido si hay un informe policial que lo desaconseje»
El estamento federativo se defiende de las palabras del ministro del Interior tras la suspensión del España-México sub-20 en Ceuta
"El informe no dice que no se celebre", dijo el del PSOE
La Real Federación Española de Fútbol ha respondido con celeridad a las palabras de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, quien este lunes dijo que el informe del Gobierno no decía que no se celebrase el España-México sub-20 en Ceuta tras quedar suspendido el partido. La RFEF ha reaccionado aclarando que «nunca se ha organizado ni se organizará ningún encuentro si existe un informe policial que lo desaconseje por motivos de seguridad».
La Federación se ha defendido de las declaraciones del ministro asegurando que «trabaja con eficacia y responsabilidad en la organización de los partidos que son de su competencia, como los partidos de las selecciones», y ha transmitido una serie de puntos que desmontan las palabras de Marlaska, culpable de no llevar a la selección española sub-20 al estadio Alfonso Murube de Ceuta tras la invasión de miles de inmigrantes ilegales:
- Nunca se ha organizado ni se organizará ningún partido si existe un informe policial que lo desaconseje por motivos de seguridad.
- Tenemos un ejemplo reciente: la final de la Copa del Rey se cambió de fecha este mismo año, a pesar de estar fijada con meses de antelación en el calendario deportivo. La Policía desaconsejó, por motivos de seguridad, celebrar la final en la fecha prevista al coincidir con la Feria de Abril (en Sevilla) y con otros acontecimientos deportivos previstos.
- En este caso, el informe policial, tras referirse a la situación que vive Ceuta, «desaconseja la celebración del encuentro España-México sub 20 en las actuales circunstancias al no poder garantizar las condiciones de seguridad necesarias».
- Por encima del deporte que nos ha hecho de nuevo campeones del mundo, están las personas y su seguridad. La Federación velará siempre por el bienestar de los aficionados y aficionadas al fútbol.
- De la misma manera, cabe destacar la excelencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España. Su trabajo diario garantiza con profesionalidad y eficacia la celebración con éxito de grandes eventos en nuestro país, también los deportivos.