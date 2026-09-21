Winston Churchill: «Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y que tampoco quiere cambiar de tema»

Winston Churchill fue uno de los políticos más importantes de la historia contemporánea británica y también un escritor reconocido por su particular capacidad para convertir algunas de sus reflexiones en frases memorables. Entre las más conocidas se encuentra una definición tan breve como mordaz sobre el fanatismo. «Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y que tampoco quiere cambiar de tema». La sentencia plantea una cuestión que sigue siendo actual, ya que hasta qué punto defender una convicción puede convertirse en una negativa absoluta a escuchar argumentos diferentes.

Una definición cargada de ironía

La frase de Winston Churchill presenta al fanático como una persona atrapada en sus propias certezas. La primera parte apunta a la incapacidad de modificar una opinión incluso cuando aparecen nuevos argumentos, mientras que la segunda añade otro elemento, que es la voluntad de mantener constantemente la conversación alrededor de aquello en lo que cree.

El resultado es una definición deliberadamente ingeniosa. En lugar de explicar el fanatismo mediante conceptos abstractos, la frase de Churchill lo convierte en una escena reconocible, ya que alguien que no modifica su postura y, además, consigue que cualquier conversación termine regresando al mismo asunto. Por eso la cita ha sobrevivido como una de las frases de Winston Churchill sobre la naturaleza humana.

Cambiar de opinión para Winston Churchill después de conocer nuevos argumentos no implica necesariamente abandonar los principios, mientras que mantener una postura únicamente por no reconocer un posible error puede cerrar cualquier posibilidad de diálogo.

Esa es precisamente la razón por la que esta reflexión de Winston Churchill continúa utilizándose décadas después. Su fuerza no reside únicamente en la palabra fanático, sino en la descripción de una actitud, que es convertir una idea en una posición inamovible y hacer que cualquier conversación termine girando alrededor de ella. Una definición breve que continúa invitando a preguntarse cuánto estamos dispuestos a escuchar antes de defender nuevamente nuestras propias certezas.