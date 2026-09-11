Winston Churchill: «El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo»

Winston Churchill es recordado como una de las figuras políticas más importantes del siglo XX y, especialmente, por su capacidad para mantener la determinación en los momentos más difíciles. Su reflexión sobre el éxito y el fracaso resume una idea poderosa. «El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo». Una frase que invita a entender las derrotas no como el final del camino, sino como parte inevitable del aprendizaje.

La vida de Churchill permite comprender por qué esta reflexión encaja con una trayectoria marcada por los altibajos. Antes de convertirse en primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, atravesó importantes derrotas políticas y militares. Uno de los episodios más difíciles llegó con la campaña de Galípoli durante la Primera Guerra Mundial, cuyo fracaso terminó afectando gravemente a su carrera política y provocó su salida del Almirantazgo.

Caer y volver a empezar

Lejos de desaparecer de la escena pública, Churchill consiguió reconstruir su carrera. Durante los años posteriores continuó ocupando diferentes responsabilidades políticas y atravesó también etapas de oposición. Su regreso al primer plano se produjo en 1940, cuando fue nombrado primer ministro en uno de los momentos más críticos de la historia británica, con la Alemania nazi avanzando por Europa.

Su liderazgo durante la guerra estuvo acompañado de un discurso basado en la resistencia y la determinación. En octubre de 1941, durante una intervención, Churchill insistió en una de sus ideas más conocidas, ya que no hay que rendirse ante las dificultades. Aquel discurso quedó asociado para siempre con su defensa de la perseverancia frente a circunstancias aparentemente imposibles.

Churchill defendió públicamente en numerosas ocasiones la necesidad de resistir. En julio de 1941, por ejemplo, afirmó que Reino Unido no abandonaría su propósito pese a la dureza del camino y sostuvo que de aquel periodo de dificultades podía surgir una nueva etapa de libertad.

La reflexión de Churchill deja, en definitiva, una enseñanza sencilla, ya que el éxito no consiste en no caer nunca, sino en no permitir que las caídas acaben con las ganas de continuar. La diferencia entre abandonar después de un fracaso y levantarse para volver a intentarlo puede ser precisamente la que determine hasta dónde llega una persona.