Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 5 de octubre: Valentina descubre la verdad sobre Andrés

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 2 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 661 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Digna continúa con su objetivo de convencer a Miranda. Y es que, a pesar de que él llegó incluso a abandonar la cena familiar, ella considera que la mejor forma de convencerle es hablarle de un perfume exclusivo. Un producto que solo se podrá adquirir en sus tiendas. Así pues, con este movimiento, pretenden recuperarse frente a todo lo perdido con Gabriel.

Ante ello, Andrés y Digna han sido los encargados de reunirse con Miranda. Un encuentro donde el empresario ha tenido que decidir si quiere dejar escapar este negocio. Por su parte, Gabriel también se cita con Miranda, ya que quiere saber qué es lo que tiene entre manos. Pues, es así como se da cuenta de que el empresario no quiere verse envuelto en guerras ajenas. Además, Gabriel cree que Valentina le está pasando información a sus enemigos. Por ello, la mujer recibe una fuerte amenaza. Paralelamente, veremos cómo Fina le hace una visita a Marta. Así pues, entre conversaciones, le presenta su dimisión. Pero esto no es lo único que vimos en este episodio. Mabel tiene problemas para sacar adelante el presupuesto de uno de sus trabajos, por lo que Nieves la anima a que le pida ayuda a Josema. Tasio, por su parte, intenta arreglar las cosas con Paula tras lo sucedido. Luego, Nieves y Pablo reciben en casa a la gobernanta y a Claudia. Un encuentro donde reina la tensión. Todo ello sumado al hecho de que Begoña sigue buscando una sustituta para Beatriz.

¿Qué sucede en el capítulo 662 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 5 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo Manuela tiene miedo. La mujer espera no haberse soltado de más con los Salazar, por lo que la impresión que ha dado la tiene muy inquieta. Por su parte, Miranda tiene un encuentro con los De la Reina para comunicarles el resultado de la negociación con Gabriel.

Paula le hace un regalo a Salva que no le dejará indiferente. Bianca, que estaba trabajando en el retrato de Digna, lo presenta a los De la Reina. Pero esto no será lo único que veremos a lo largo del episodio. Pablo llama a Hugo Brossard para dejar varios asuntos claros. Gabriel, por su parte, le tiende una trampa a Begoña.

Y es que consigue acorralarla y que confiese que fue ella la que espió en su agenda. Así pues, lejos de acabar aquí, veremos cómo Valentina escucha a Begoña a escondidas. De esta manera comprende que sigue enamorada de Andrés. ¿Qué sucederá? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.