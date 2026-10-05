La novela de 190 páginas de otro premio Nobel de Literatura que Mario Vargas Llosa recomienda leer al menos una vez en la vida

Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura en 2010, incluyó París era una fiesta, de Ernest Hemingway, entre las 35 novelas que reseñó en La verdad de las mentiras, su libro de ensayos sobre narrativa del siglo XX. La obra de Hemingway ocupa un lugar en ese listado, elaborado, según explicó el propio autor, a partir de sus «preferencias de lector».

Antes de esa reseña, Vargas Llosa ya había escrito el prólogo de una edición en español del libro. Lo publicó Círculo de Lectores en 1987, dentro de la colección Biblioteca de Plata, con traducción de Gabriel Ferrater. El texto, fechado en Londres el 23 de junio de 1987, es el otro punto de encuentro entre ambos escritores en torno a esta obra.

¿De qué trata París era una fiesta, la novela de Hemingway que recomienda Vargas Llosa?

París era una fiesta (título original, A Moveable Feast) es un libro de memorias que Hemingway escribió sobre sus años como joven escritor en París, en la década de 1920. Se publicó de forma póstuma en 1964, tres años después de la muerte del autor.

En sus páginas, Hemingway retrata a la llamada generación perdida, el grupo de escritores estadounidenses que vivió en la capital francesa tras la Primera Guerra Mundial. Entre sus integrantes están Francis Scott Fitzgerald y Ezra Pound, presentes en varios capítulos del libro.

El libro se abre con una frase que marca su tono desde la primera página, la del recuerdo de París.

«Si tienes la suerte de haber vivido en París de joven, entonces París te acompañará siempre, vayas donde vayas, porque París es una fiesta», escribió Hemingway.

¿Quién fue Ernest Hemingway?

Ernest Hemingway (1899-1961) fue un escritor estadounidense y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1954.

Es autor de novelas como El viejo y el mar, Adiós a las armas y Por quién doblan las campanas.

Entre 1921 y 1926, Hemingway vivió en París como corresponsal extranjero, antes de consolidarse como escritor de ficción. De esos años surgieron después los recuerdos que volcó en París era una fiesta.

¿Qué relación tuvo Mario Vargas Llosa con Hemingway?

En el prólogo de 1987, Vargas Llosa describió París era una fiesta como algo más que una evocación nostálgica de la juventud. La calificó de «invocación mágica, un esfuerzo inconsciente para, retornando mediante la memoria y la palabra al apogeo de su vida, el momento de mayor empuje y fuerza creativa, recuperar aquella energía y lucidez».

Según un artículo de la CNN, sobre el criterio del listado de La verdad de las mentiras, Vargas Llosa explicó en la reedición de 2002 que «en la arbitraria selección incluida en este libro (pues no responde a otro criterio que mis preferencias de lector), se vislumbra la variedad y riqueza de la creación novelesca en el siglo que hemos dejado atrás».

En el mismo texto, Vargas Llosa añadió que «las novelas mienten (no pueden hacer otra cosa) pero esa es solo una parte de la historia. La otra es que, mintiendo, expresan una curiosa verdad, que solo puede expresarse encubierta, disfrazada de lo que no es».

Mario Vargas Llosa (1936-2025) fue un escritor peruano y Premio Nobel de Literatura en 2010. Es autor de novelas como La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral y La fiesta del Chivo, además de ensayos literarios como La verdad de las mentiras. Falleció en abril de 2025.