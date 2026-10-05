El secreto de belleza de Dakota Johnson (36 años): «Puedo dormir muy fácilmente 14 horas; si no duermo más de 10 horas, no funciono»

A sus 36 años, Dakota Johnson sigue consolidándose como una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Conocida internacionalmente por su participación en películas como Cincuenta sombras de Grey, Persuasión y Materialistas, la intérprete estadounidense también ha despertado interés por la manera en que cuida su bienestar y organiza su rutina diaria. Durante una entrevista con WSJ Magazine, Johnson sorprendió al hablar de uno de los aspectos que considera fundamentales para afrontar sus jornadas: el descanso. La actriz aseguró que puede dormir durante muchas horas y que necesita más de diez horas de sueño para sentirse completamente preparada para el día. «Puedo dormir muy fácilmente 14 horas. Si no duermo más de 10 horas, no funciono», explicó.

Más allá de la llamativa cantidad de horas, sus declaraciones reflejan la importancia que concede al sueño dentro de su estilo de vida. En una profesión marcada por los rodajes, los viajes, las entrevistas y los compromisos públicos, descansar se convierte para ella en una prioridad.

Meditación para comenzar y terminar el día

El descanso de Dakota Johnson no se limita únicamente a dormir. La actriz también ha hablado de la meditación trascendental como parte de su rutina diaria. Según explicó, practica esta disciplina tanto por la mañana como por la noche con el objetivo de encontrar equilibrio y mantener la calma.

A esta práctica suma ejercicios de respiración y baños relajantes, especialmente relacionados con su preparación para dormir. Estas actividades forman parte de una rutina enfocada en desconectar de las exigencias cotidianas y crear un ambiente propicio para el descanso.

La combinación de sueño, meditación y relajación muestra una filosofía de bienestar basada en escuchar las necesidades del propio cuerpo. Johnson incluso ha señalado que no mantiene una hora estricta para despertarse, lo que evidencia que concede especial importancia a respetar sus propios ritmos de descanso.

Belleza desde el bienestar

En el caso de Dakota Johnson, sus hábitos de bienestar también están relacionados con su imagen pública. La actriz suele destacar por un estilo de belleza natural y elegante, en el que el maquillaje y los peinados complementan sus rasgos sin restar protagonismo a su apariencia.

Su característico flequillo, su piel luminosa y sus looks de inspiración sencilla se han convertido en algunos de sus elementos más reconocibles. Sin embargo, sus recientes declaraciones permiten añadir otro componente a esa imagen: el descanso como parte de una rutina de autocuidado.

Johnson demuestra así que, para ella, el bienestar no parece depender únicamente de productos de belleza o tratamientos estéticos. Dormir, meditar, respirar profundamente y reservar momentos de tranquilidad también forman parte de su manera de cuidarse.