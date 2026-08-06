Dakota Johnson no sólo interpreta a Marilyn Monroe, una investigadora revela que comparten ADN: «Son primas novenas»

Hay coincidencias que parecen sacadas de una película. Dos actrices, dos generaciones y un mismo legado familiar se encuentran ahora en una historia que mezcla Hollywood, genealogía y destino. Más allá del parecido físico y de la transformación de Dakota Johnson para interpretar a Marilyn Monroe en Flesh Impact, un nuevo estudio revela que la conexión entre ambas estrellas es mucho más profunda: comparten un vínculo de sangre real.

Según una investigación realizada por MyHeritage, la plataforma global especializada en historia familiar, Dakota Johnson es prima novena, tres veces desplazada, de Marilyn Monroe. Esta denominación indica que ambas pertenecen a generaciones diferentes dentro de una misma línea familiar: Monroe forma parte de la Generación 10 y Johnson de la Generación 13.

La relación entre ambas actrices no es una mera coincidencia genealógica. El estudio ha identificado también al antepasado común que las conecta: Frederick Johnson, bisabuelo paterno de Dakota Johnson, forma parte de la línea familiar que conduce hasta este inesperado parentesco.

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Sin embargo, la verdadera raíz de esta historia se remonta mucho más atrás, hasta el siglo XVII. Los orígenes del vínculo familiar se encuentran en Richard Tydings (1638–1687) y Charity Tydings (1640–1687), una pareja nacida en Inglaterra que cruzó el Atlántico para establecerse en Maryland durante las primeras décadas de la colonización británica en Norteamérica. Aquella pareja de pioneros dio origen a dos ramas familiares que, siglos después, acabarían conectando a dos de las figuras más reconocibles del cine.

Por una parte, la rama familiar que conduce hasta Dakota Johnson y su padre, el actor Don Johnson, desciende de Mary Tydings (1683), la hija menor de Richard y Charity. Por otra, la línea que llega hasta Marilyn Monroe procede de Pretitia Tydings (1675), hermana mayor de Mary.

Una conexión histórica que une a dos mujeres separadas por generaciones y que añade una nueva dimensión al mito de Marilyn Monroe. Nacida como Norma Jeane Mortenson el 1 de junio de 1926, la actriz acabaría adoptando el apellido de soltera de su madre, Monroe, heredado de su abuela materna Della Mae Monroe (1876–1927). Un apellido familiar que se convertiría en uno de los nombres más icónicos de la historia del cine.

Naama Lanski, investigadora de MyHeritage, explica que encontrar un parentesco tan lejano requiere una investigación histórica rigurosa:

«Establecer un vínculo de parentesco de novenos primos entre dos personas no es cuestión de azar; se requiere un rastro documental histórico y concreto que conduzca a una pareja específica de antepasados comunes»

En este caso, el equipo de MyHeritage utilizó su amplia base de datos histórica para rastrear las diferentes ramas familiares. La investigación no necesitó una prueba de ADN, sino que se basó en documentos genealógicos y registros históricos que permitieron reconstruir la trayectoria familiar de ambas actrices.

«Las pruebas de ADN son una herramienta maravillosa para descubrir parientes, pero elaborar un árbol genealógico y profundizar en los registros históricos ofrece una forma igualmente poderosa de conectar con nuestras raíces»

La investigadora destaca que descubrimientos como este muestran la enorme red de conexiones humanas que existe detrás de cada familia. «La humanidad es como un rompecabezas de innumerables piezas, y cada uno de nosotros forma parte de un panorama mucho más amplio e interconectado», afirma.

La investigación surgió a partir de una curiosidad relacionada con el cine. El anuncio de Dakota Johnson como intérprete de Marilyn Monroe en Flesh Impact llevó al equipo de MyHeritage a explorar si existía alguna conexión entre ambas figuras.

«No surgió de ninguna pista previa; la idea nació directamente de la noticia de que Dakota Johnson interpretaría a Marilyn Monroe»

Lo que comenzó como una reacción ante una decisión de reparto terminó revelando una conexión familiar auténtica. La historia convierte así una elección cinematográfica en algo mucho más extraordinario: Dakota Johnson no sólo interpreta a Marilyn Monroe en la pantalla, sino que comparte con ella un fragmento de historia familiar que atraviesa siglos, continentes y generaciones.