Dakota Johnson se mete en la piel de Marilyn Monroe en un corto que se presentará en el Festival de Venecia

¿Qué hubiera pasado si Marilyn Monroe no hubiese muerto el 5 de agosto de 1962? Esta es la premisa de Flesh Impact, un cortometraje de 17 minutos dirigido por Maggie Gyllenhaal y que se estrenará en el próximo Festival de Cine de Venecia para conmemorar el centenario del nacimiento de la llamada tentación rubia. Son dos actrices las que dan vida a uno de los mayores iconos de Hollywood. La primera es Dakota Johnson, protagonista de 50 sombras de Grey, y la segunda Ellen Burstyn, que encarna a una Monroe anciana.

Según la sinopsis adelantada por el Festival de Venecia, la historia de Flesh Impact sigue a una mujer mayor que acude a una audición para una obra de teatro. Poco a poco aflora una verdad inesperada que cuestiona todo lo que el espectador creía saber sobre ella y, por extensión, sobre Marilyn Monroe. Gyllenhaal ha definido el trabajo como una carta de amor a la actriz, pero también como una reflexión sobre lo que significa ser mujer e intérprete en Hollywood.

El cortometraje está dirigido por la actriz Maggie Gyllenhaal que hace unos meses estrenó en cines La novia y, como se ha mencionado, especula con la vejez que Marilyn Monroe no pudo tener. Para dar vida a la protagonista de La tentación vive arriba en sus años de esplendor, la directora ha confiado en Dakota Johnson.

Vanity Fair ha publicado las primeras imágenes Flesh Impact que también ha compartido Maggie Gyllenhaal en sus redes sociales. En las fotografías vemos a Dakota Johnson caracterizada como Marilyn Monroe y el resultado es impactante.

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En las imágenes también podemos ver a la veterana actriz Ellen Burstyn quien dará vida a una Marilyn imaginaria, anciana y enfrentada a su propio mito.

Este cortometraje quiere celebrar el centenario del nacimiento de la actriz (el 1 de junio de 1926) y se verá en el próximo Festival de Venecia, que arrancará el próximo 2 de septiembre.