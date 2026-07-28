¿Lo sabes todo de Zendaya? Descúbrelo en este test sobre la protagonista de ‘Spider-Man’
Una de las estrellas más importantes de la actualidad
Este miércoles 29 de junio se estrena Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega de las aventuras del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland y Zendaya. Ella está teniendo un año pletórico con estrenos como éste además de La Odisea, The Drama, Dune 3 y la última temporada de Euphoria. Zendaya es, sin duda, la estrella del momento con millones de fans en todo el mundo. ¿Lo sabes todo sobre ella? Demuéstralo con este test de 10 preguntas.
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