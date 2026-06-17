La casa que comparte Zendaya con Tom Holland en Londres: una elegante mansión victoriana con gimnasio y cine

Lejos de Los Ángeles y de los focos constantes del cine, Zendaya y Tom Holland habrían encontrado en el suroeste de Londres un punto de equilibrio vital. Richmond no es un barrio cualquiera: es una mezcla de elegancia británica clásica, amplias zonas verdes y una sensación constante de retiro urbano que ha atraído a numerosas celebridades. Allí, la vida cotidiana se reduce a paseos tranquilos, rutinas discretas y una relación mucho más relajada con la exposición pública.

El interés por esta zona no es casual. Su proximidad al centro de Londres permite mantener la actividad profesional sin renunciar a la intimidad. Y su entorno natural, con Richmond Park como uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad, ofrece una sensación casi rural dentro de una capital global.

Una mansión entre historia y modernidad

La vivienda que comparten, según diversas informaciones, no es sólo una casa, sino una propiedad de carácter histórico reformada para adaptarse a la vida contemporánea. Se trata de una residencia de varias plantas, con arquitectura victoriana, amplios ventanales y jardines privados que refuerzan la idea de aislamiento elegante.

Las reformas habrían transformado el inmueble en una especie de refugio moderno: espacios abiertos, zonas de ocio, gimnasio y sala de cine. Todo pensado para que la vida doméstica tenga un peso similar al profesional, algo especialmente relevante en una pareja con agendas internacionales.

Richmond: el barrio donde la fama se diluye

El encanto de Richmond reside precisamente en su capacidad para absorber la celebridad sin alterarla. Es habitual ver a vecinos anónimos compartiendo espacio con actores, músicos o figuras del deporte sin que eso rompa la normalidad del día a día.

Las calles comerciales, los cafés independientes y los paseos junto al Támesis construyen un ritmo pausado que contrasta con otras zonas de Londres más mediáticas. Aquí, el lujo no se exhibe: se intuye. Y esa es probablemente una de las razones por las que tantas figuras públicas han elegido este enclave como residencia.

Vida cotidiana lejos del foco

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención sobre la pareja es precisamente su aparente deseo de anonimato relativo. Lejos de alfombras rojas y premieres, su vida en Londres se ha descrito en numerosas ocasiones como sorprendentemente normal dentro de lo posible.

Supermercados del barrio, paseos por parques o salidas discretas forman parte de una rutina que se aleja del imaginario habitual de Hollywood. En ese contexto, la casa no funciona como símbolo de estatus, sino como espacio de contención frente a la intensidad de sus carreras.