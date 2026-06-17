La casa que comparte Zendaya con Tom Holland en Londres: una elegante mansión victoriana con gimnasio y cine
Hay lugares en Londres donde la discreción se convierte en el verdadero lujo. Calles arboladas, mansiones victorianas reformadas con mimo, jardines ocultos tras setos perfectos y vecinos que, en lugar de paparazzi, parecen estar más pendientes del paseo del perro o de la compra en el supermercado del barrio. En ese escenario silencioso y sofisticado se sitúa la vida de Zendaya y Tom Holland, una de las parejas más seguidas del planeta, que habría elegido el exclusivo barrio de Richmond para establecer su refugio lejos del ruido de Hollywood. La zona, frecuentada por músicos, actores y grandes fortunas, combina naturaleza, privacidad y una elegancia casi inglesa que contrasta con el frenesí mediático que rodea a sus residentes más famosos, convirtiéndose así en un pequeño universo paralelo donde la fama parece diluirse entre parques, cafeterías y calles residenciales de postal.