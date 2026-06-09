Mikel Arteta y Lorena Bernal han construido su vida familiar en el exclusivo barrio de Hampstead, en el norte de Londres, una de las zonas residenciales más codiciadas de la capital británica. Allí viven junto a sus tres hijos en una vivienda unifamiliar de dos plantas que combina privacidad, confort y una fuerte conexión con el exterior. La casa se ha convertido en un auténtico refugio donde la familia disfruta de la tranquilidad lejos del ritmo exigente del fútbol de élite. La elección de Hampstead no es casual. Este barrio del norte de Londres es conocido por su tranquilidad, su entorno verde y su ambiente residencial exclusivo. Para la pareja, representa el equilibrio perfecto entre la intensidad de la vida profesional de Mikel Arteta y la necesidad de desconexión y vida familiar.

Una vivienda de estilo clásico británico integrada en Hampstead

La propiedad destaca por su arquitectura de inspiración clásica británica, con fachada de ladrillo visto y una estética sobria que encaja a la perfección en el entorno residencial de Hampstead. Se trata de una casa elegante pero discreta, rodeada de vegetación y pensada para garantizar la máxima privacidad. El conjunto transmite una sensación de estabilidad y atemporalidad, muy en línea con el estilo de vida familiar que la pareja ha consolidado en Londres.

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Un interior cálido basado en el lujo silencioso

El interior de la vivienda sigue la tendencia del conocido lujo silencioso, donde predominan los espacios serenos, funcionales y sin excesos decorativos. La casa apuesta por una estética depurada en la que cada elemento tiene una función clara dentro del conjunto. La paleta cromática está dominada por tonos neutros como blancos rotos, beige, arena y piedra, lo que aporta luminosidad y continuidad visual entre las estancias. La madera natural se convierte en uno de los materiales protagonistas, presente en mobiliario, estructuras y detalles decorativos que refuerzan la sensación de calidez. Además, las grandes ventanas permiten la entrada constante de luz natural, uno de los rasgos más característicos de la vivienda, potenciando la amplitud de los espacios y reforzando la conexión entre interior y exterior.

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Salón y cocina: los espacios centrales de la vida familiar

El salón es uno de los espacios más representativos de la casa. Sofás de líneas sencillas, estanterías abiertas y una decoración equilibrada conviven con elementos de mayor presencia estética, como una pared de piedra natural que enmarca la chimenea y aporta textura y carácter al ambiente. Se trata de un espacio pensado para el día a día, donde la comodidad prima sobre la ostentación, pero sin renunciar al diseño.

La cocina también ocupa un lugar central dentro de la vivienda. Cuenta con una gran isla, amplias zonas de almacenamiento y electrodomésticos integrados, todo ello diseñado para facilitar la vida cotidiana de una familia numerosa. La combinación de madera y superficies claras refuerza la sensación de orden, funcionalidad y calidez.

El jardín: el auténtico corazón de la casa

El verdadero protagonista de la vivienda es el jardín exterior, concebido como una prolongación natural del interior. Este espacio se ha convertido en uno de los lugares más importantes de la vida familiar de Mikel Arteta y Lorena Bernal. El jardín cuenta con amplias zonas de césped perfectamente cuidadas, vegetación abundante y árboles que aportan privacidad. El porche, conectado directamente con el salón, funciona como transición entre interior y exterior y permite disfrutar del aire libre durante gran parte del año. En este espacio destaca también una zona de barbacoa y comedor exterior, que se ha convertido en punto de encuentro habitual para reuniones familiares y momentos de ocio.