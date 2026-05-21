Desconexión digital y salud mental: por qué el Camino de Santiago se ha convertido en el refugio de miles de viajeros

Hace unos años parecía que el objetivo era verlo todo y volver con una agenda llena de planes tachados. Ahora, cada vez más personas buscan lo contrario. Silencio, menos pantallas, menos prisa y más sensación de estar presentes. No es casualidad que conceptos como bienestar, salud mental o slow travel aparezcan cada vez más en conversaciones sobre vacaciones.

Una de las vacaciones que cumplen ese objetivo es el Camino de Santiago, que ha dejado de verse únicamente como una experiencia religiosa o deportiva. Para mucha gente se ha convertido en una especie de pausa mental. Un lugar donde bajar revoluciones, caminar sin tanta exigencia y recuperar una rutina sencilla que, paradójicamente, acaba sintiéndose como un lujo.

Una de las opciones que más atrae a quienes quieren vivir esa experiencia sin lanzarse a algo excesivamente largo es el Camino francés desde Sarria, probablemente uno de los recorridos más accesibles para quienes buscan equilibrio entre naturaleza, tiempo de reflexión y cierta comodidad. Sus etapas suelen adaptarse bien a personas que no necesariamente tienen experiencia haciendo largas rutas, y permite vivir la esencia del Camino sin convertir el viaje en una prueba de resistencia.

Muchas personas eligen comenzar el Camino desde Sarria porque permite recorrer los últimos 100 kilómetros necesarios para conseguir la Compostela, el certificado oficial del peregrino que se entrega al llegar a Santiago de Compostela. Además, esta parte del Camino Francés cuenta con etapas cómodas, numerosos servicios para peregrinos y una infraestructura muy preparada para quienes desean organizar el Camino de Santiago de una forma más sencilla y accesible, incluyendo alojamientos, señalización y opciones como el transporte de mochilas entre etapas.

Caminar para dejar de estar siempre “conectados”

Vivimos en un estado de atención casi permanente. Muchas personas cambian de escenario, pero siguen mentalmente en el trabajo o pendientes del móvil. El Camino tiene algo que rompe ese patrón. Durante horas, lo único importante suele ser caminar, parar a tomar un café, mirar el paisaje o decidir dónde descansar. Parece algo pequeño, pero no lo es. Recuperar una rutina básica, casi minimalista, tiene un efecto inesperado, ayuda a ordenar pensamientos.

Además, caminar durante varios días seguidos tiene un componente mental importante. Hay estudios que relacionan la actividad física suave y constante con mejoras en el estado de ánimo y reducción del estrés. Sumado al contacto con la naturaleza, el resultado es fácil de entender, menos sensación de saturación y más calma.

El auge del slow travel y las experiencias conscientes

Otra razón por la que el Camino conecta tanto con el momento actual tiene que ver con cómo están cambiando nuestras prioridades al viajar. Cada vez hay más personas cansadas de escapadas donde todo pasa demasiado rápido. El famoso “volver de vacaciones necesitando vacaciones” ya no hace tanta gracia.

El Camino propone otro ritmo. No se trata de correr ni de acumular planes. Se trata de llegar a un sitio caminando, observar, descansar y seguir al día siguiente. Ese cambio de velocidad tiene mucho valor para quien lleva meses funcionando en automático.

También influye la posibilidad de elegir entre las distintas etapas y rutas del Camino. Hay personas que buscan trayectos más cortos, otras prefieren varios días de inmersión y algunas se animan incluso a repetir cambiando el recorrido. Esa flexibilidad hace que la experiencia pueda adaptarse a distintos momentos vitales y necesidades.

Precisamente por eso muchas personas optan por realizar rutas organizadas, donde pueden centrarse únicamente en caminar y disfrutar del recorrido sin preocuparse por la logística, los alojamientos o el transporte de equipaje.

Compartir camino con otros peregrinos, sellar la credencial o llegar caminando a la Plaza del Obradoiro son pequeños momentos que ayudan a entender por qué tantas personas repiten la experiencia.

Quizá el éxito actual del Camino tenga que ver con algo muy simple, ofrece permiso para parar. En un momento donde parece obligatorio estar produciendo, contestando o consumiendo algo constantemente, caminar durante días puede sentirse casi como un acto de rebeldía.

No hace falta vivir una gran transformación personal para disfrutarlo. A veces basta con volver sintiendo que uno duerme mejor, piensa más claro o ha recuperado cierta calma interior.