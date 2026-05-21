Dakota Tarraga se sincera sobre su relación con las drogas: «Yo no buscaba morirme, pero…»
Su época más complicada
No es ningún secreto que Dakota Tarraga, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión. Su salto a la fama se produjo tras su participación en Hermano Mayor y, años más tarde, pudo hacerse aún más conocida por su paso por Supervivientes 2019, edición en la que participaron Isabel Pantoja, Omar Montes y Violeta Mangriñán, entre otros. Recientemente, hemos podido ver a Dakota como invitada en La última llamada, el podcast de Malbert, donde ha tenido la oportunidad de sincerarse sobre muchas cuestiones tanto personales como profesionales. Así pues, la televisiva se pronunció sobre su paso por Hermano Mayor, espacio por aquel entonces presentado por Pedro García Aguado, así como su relación con las drogas.
«Me dio auténtica vergüenza. Vergüenza ajena, vergüenza por mis padres…», comenzó explicando en el mencionado podcast. Y añadió: «Eso no se le hace a un padre, y menos a una madre, porque es la que me ha parido y yo la adoro», reconoció, a la hora de hablar de la mala conducta que mostró en Hermano Mayor. Fue entonces cuando Malbert quiso lanzar una pregunta muy concreta: «¿Cómo era un lunes para ti?». La invitada del podcast no tardó en responder: «Qué vergüenza». Aun así, se armó de valor a la hora de recordar aquella durísima época de su vida: «Levantarme por la mañana, beberme tres litros, unas 10 pastillas, irme a por tres gramos de coca…», reconoció. Y fue mucho más allá, a la hora de dejar claro cuál era su objetivo en esos momentos: «Buscaba evadirme», aseguró.
«¿Te arrepientes de haber tratado así a tu familia?», quiso saber Malbert. Ella tiró de sinceridad: «Muchísimo». Todo ello mientras recordó que el gran punto de inflexión de su vida fue la muerte de su hermano Iván, a la que no supo hacer frente. «Me enganché a las pastillas, luego al alcohol con los trankimazin, que son benzodiacepinas», comenzó explicando.
Poco después, Dakota Tarraga fue mucho más allá: «Él se murió de las drogas. Yo dije: ‘A lo mejor me muero yo’. No estaba buscando morirme, pero bueno, si me moría, me daba igual», reconoció. El comunicador quiso saber si, después de tanto tiempo, ha logrado superar la muerte de su hermano.
«No, no la tengo superada y no quiero superarla», dejó claro. Y añadió: «Para mí, superarlo significa que lo he olvidado. Y mi hermano, mientras yo viva, no se muere». Aun así, Malbert quiso ir más allá: «¿Cómo conseguiste salir de ese pozo?». Ella no tardó en reconocer que fue gracias a Hermano Mayor, puesto que el programa le sirvió para «abrir los ojos» y, de esta forma, poder hacer todo lo que está en su mano para que a su familia «no le falte de nada».