Joaquín Prat da un toque de atención al equipo de ‘El tiempo justo’ por Marta López: «Sois mala gente»

El pasado 20 de mayo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de un nuevo programa de El tiempo justo. Como cada día, el formato ha analizado la actualidad de la mano de colaboradores expertos en la prensa del corazón. Pero, en el programa de ayer, Joaquín Prat se vio obligado a dar un toque de atención al equipo debido a cómo se estaban comportando con Marta López. Y es que la colaboradora televisiva se acaba de casar y ha disfrutado de un apasionado viaje a las Maldivas con su marido. Unas fotos que han sido publicadas en una popular revista.

Pero el momento de tensión llegó cuando el programa optó por mostrar una comparativa de las imágenes. Y es que, mientras en las publicaciones de la revista, López ha salido impecable, sin arrugas, sin celulitis y sin ningún tipo de imperfección, en otras instantáneas que han sido sacadas por paparazzis se puede ver el cambio. Por lo tanto, el equipo del programa ha querido dejar en evidencia a la colaboradora demostrando que las fotos de su cuerpo en bikini estaban retocadas. Al ver la encerrona que le habían hecho, Marta López se mostró muy molesta.

Joaquín Prat se muestra molesto con su equipo: «¡Qué vergüenza!»

«¿Para esto me traéis? Es que de verdad que se ponga juicio si tengo celulitis o no. Es que me parece increíble que se me traiga para juzgarme», comenzó diciendo la colaboradora. «¿Por qué no cogen a otras pijas que también salen en las revistas y les quitan de todo?», dijo. «No sé a lo que vengo, me acabo de enterar», comentaba. Unas palabras con las que dejaba claro que la habían citado en el programa de Telecinco sin decirle para qué.

Completamente perplejo, Joaquín Prat se enfadó con el equipo de El tiempo justo. Y es que, el presentador se mostró tajante. «Cómo sois, sois tan mala gente…», indicó al ver lo que se hacía en su programa. Lejos de quedarse callada, Marta López señaló al culpable públicamente. «Yo quiero poner las fotos de Miguel Ángel Nicolás sin retocar», dijo.

«Lo primero de todo, Marta, te quiero, me han obligado a hacer este pantallón», se justificaba el redactor y colaborador de El tiempo justo. «¡Qué vergüenza!», comentaba Joaquín Prat. Marta López, por su parte, quiso demostrar que estaba muy orgullosa de su cuerpo. Por ello, se levantó el vestido para que se viera en directo que ella no tenía nada que retocar.

«Me da vergüenza que a una mujer de 52 años le estemos mirando las fotos así», comentó indignada. Una situación que, claramente, dejaba al formato en muy mal lugar. Por ello, César Muñoz fue honesto. «Viva todas las mujeres y viva tú, Marta López. Me parece fatal lo que le habéis hecho hoy», comentó. Por su parte, Joaquín Prat se sinceró. «Vamos a seguir haciendo amigos jodiéndole la vida a Marta López y ahora, perdona, Marta, te pido disculpas, yo no sabía nada de esto», concluyó.