Muere una niña de dos años en La Coruña tras ser olvidada por su padre en el coche cuando la llevaba a la guardería

Una niña de dos años ha fallecido este miércoles en el municipio de Brión (La Coruña) después de ser olvidada durante varias horas en el interior del vehículo de su padre, estacionado cerca de su lugar de trabajo.

Según las autoridades, el padre de la menor había salido de casa por la mañana para llevar primero a uno de sus hijos al colegio y posteriormente dejar a la niña en la guardería. Sin embargo, cuando circulaba por las inmediaciones de su centro de trabajo, recibió una llamada telefónica que alteró su rutina habitual. Tras la conversación, estacionó el coche y accedió a su puesto de trabajo sin darse cuenta de que la pequeña continuaba en el interior del vehículo.

La menor permaneció allí durante varias horas hasta que, ya por la tarde, la madre acudió a la guardería para recogerla y descubrió que la niña nunca había llegado al centro. Fue entonces cuando ambos progenitores se percataron de lo sucedido y trasladaron de inmediato a la pequeña al Punto de Atención Continuada (PAC) de Bertamiráns.

Fuentes sanitarias han indicado que la niña fue atendida en el PAC alrededor de las 16:00 horas. Hasta el lugar también se desplazó una ambulancia medicalizada, cuyos profesionales realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos. Pese a los esfuerzos del equipo médico, no fue posible salvar la vida de la menor.

El Centro Integrado de Emergencias 112 Galicia ha informado además de que el Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) ha activado un dispositivo de apoyo para asistir psicológicamente a la familia en estos momentos de enorme impacto emocional.

Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido. Desde el Ayuntamiento de Brión ya se ha avanzado que se decretarán dos días de luto oficial como muestra de condolencia y solidaridad con la familia. Asimismo, el consistorio está ultimando la convocatoria de un minuto de silencio que tendrá lugar durante la jornada del viernes en recuerdo de la menor.