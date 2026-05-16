Sanidad autoriza el desembarque en La Coruña del crucero Ambition, con 21 personas aisladas por gastroenteritis

El Ministerio de Sanidad ha autorizado el desembarque en La Coruña del crucero Ambition, en el que un brote de gastroenteritis ha afectado a decenas de pasajeros y a parte de la tripulación. 21 personas con el virus permanecen aisladas a bordo «siguiendo los protocolos sanitarios establecidos» y un anciano de 90 años ha fallecido.

El barco ha atracado a las 09:30 horas en la ciudad herculina, como estaba previsto. Venía de Burdeos (Francia), donde finalmente se autorizó el desembarque del pasaje. Sobre las 20:00 horas, partirá hacia Gijón, donde tiene previsto llegar el domingo, y después seguirá su travesía hasta Bilbao.

Una vez en el puerto de La Coruña, los servicios de Sanidad Exterior han accedido al barco para llevar a cabo la inspección correspondiente y valorar la incidencia actual del virus para poder tomar una decisión. Según han informado, esto está dentro de los controles rutinarios y protocolos establecidos para este tipo de escalas.

Tras aproximadamente una hora de inspección y después de analizar la situación del pasaje y de la tripulación, Sanidad Exterior ha autorizado el desembarque «al confirmar que se cumplen las condiciones de seguridad y salud pública correspondientes».

En estos momentos, 21 personas con gastroenteritis -de alrededor de 1.700- permanecen aisladas a bordo, según ha detallado la Delegación del Gobierno, que ha insistido en que se siguen los protocolos establecidos.

Crisis del hantavirus

La llegada de este crucero se ha producido tras la crisis sanitaria provocada por un brote de hantavirus en un crucero de bandera holandesa. El Gobierno de Pedro Sánchez autorizó la llegada del buque MV Hondius a Tenerife para que sus pasajeros fueran repatriados desde el puerto de Granadilla de Abona y originó un auténtico choque con el Ejecutivo autonómico.

Los españoles que viajaban a bordo de este crucero -13 pasajeros y 1 miembro de la tripulación- fueron trasladados a Madrid para cumplir una cuarentena de 42 días en el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla. Allí, uno de ellos dio positivo en hantavirus, aunque ya no presenta síntomas y se encuentra bien.

Además, entre los franceses evacuados se encontraba una mujer contagiada, que está ingresada en la UCI de un hospital parisino y que se encuentra en estado muy grave.

Por su parte, Estados Unidos notificó un contagio y mantiene en aislamiento a más de 40 personas para vigilar su evolución.

Hasta el momento, este brote de hantavirus ha provocado tres muertos, dos fallecieron a bordo del buque y una tercera persona en un hospital de Johannesburgo (Sudáfrica) tras ser evacuada con síntomas. Hay otro pasajero ingresado en el mismo país pero éste evoluciona favorablemente.