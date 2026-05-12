La ‘OMS de la UE’ considera «alto riesgo» para el hantavirus un contacto de apenas 15 minutos a dos metros

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), organismo sanitario de referencia en la Unión Europea, recoge en sus informes que una exposición de entre uno y dos metros, durante 15 minutos, a un caso confirmado o probable de hantavirus supone un «contacto de alto riesgo». La definición viene a desvelar una de las grandes preguntas sobre la enfermedad, dada la escasa precisión del término contacto estrecho por parte de las autoridades.

Si bien se rechaza una alta transmisión del virus, algunos precedentes han demostrado que la cepa Andes, la responsable del brote en el crucero MV Hondius, tiene una notable capacidad de contagio. En Argentina, entre 2018 y 2019, se desarrollaron 34 casos, con 11 muertes. La alta letalidad es, sin duda, el aspecto más preocupante del hantavirus, así como la inexistencia de vacunas y tratamientos específicos.

«En 2025 en la Región de las Américas, ocho países notificaron 229 casos y 59 muertes por SPH (tasa de letalidad de 25,7 %). Las infecciones por hantavirus (el SHP) se asocian con una tasa de letalidad de entre el 10 y 32 % en Argentina», se indica. «La evolución clínica está altamente relacionada con la sospecha clínica precoz, el acceso a pruebas diagnósticas y el traslado a un centro con unidades de cuidados críticos», recogen los informes de situación elaborados por el Ministerio de Sanidad.

Se añade que «aun cuando se detectaran contactos de riesgo o casos sintomáticos entre los pasajeros españoles o hubiera que atender pasajeros enfermos en España, el sistema sanitario estaría preparado para atenderles con seguridad y reducir el riesgo al mínimo de nuevas transmisiones secundarias».

Y sobre el riesgo de contagio, se asegura que es limitado. «La transmisión entre personas es muy poco frecuente y, cuando ocurre, suele estar asociada a contactos muy estrechos y directos con individuos sintomáticos», sin precisar el alcance de un contacto «muy estrecho».

La experiencia ha demostrado además que existen supercontagiadores, aquellos con una elevada carga viral y con mayor capacidad para transmitir el virus.

A última hora del lunes se conoció que un español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid había dado positivo en la prueba PCR que se le ha realizado a los pasajeros del crucero a su llegada. No tiene síntomas y, según ha informado el Ministerio de Sanidad, su estado es «bueno». En las últimas horas se conocerán los resultados definitivos. Los otros 13 pasajeros del Hondius trasladados al hospital militar han dado negativo.

También se encuentra en observación una mujer en el Hospital Clínico de Barcelona después de haber sido identificada como contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional, aunque sigue asintomática y en buen estado general tras dar negativo en la primera prueba PCR.

Y otra más en seguimiento en un hospital de Alicante, que se ha sometido este lunes a una prueba PCR después de que las dos anteriores dieran resultado negativo. La alicantina continúa sin síntomas de hantavirus, según fuentes de la Conselleria de Sanidad.