Sanidad alerta del «riesgo» de los «bulos» sobre el hantavirus pero esconde que tiene una mortalidad del 32%

España acogerá en Canarias el crucero con un brote de hantavirus, que ha provocado la muerte de tres personas. El Ministerio de Sanidad ha actualizado la información disponible sobre el brote, en la que se asegura que «el riesgo sanitario» para la población general «es extremadamente bajo» y «no se prevé afectación», pero alerta del «riesgo de desinformación originado en redes sociales, que puede derivar en alarmismo social y difusión de bulos». Se da la circunstancia de que, en la misma nota difundida a la población, el ministerio que dirige Mónica García omite que el virus tiene una tasa de letalidad de hasta el 32%. Una información que sólo incorpora en un documento anexo.

Sobre la enfermedad, se destaca que «los hantavirus constituyen una familia de virus capaces de provocar enfermedades graves e incluso la muerte» y que «su principal vía de transmisión es a través de roedores, especialmente mediante la inhalación de partículas presentes en espacios contaminados con orina o excrementos de estos animales, así como por el contacto directo con ellos o con sus secreciones».

En la nota, Sanidad se esfuerza en limitar la sensación de riesgo, asegurando por ejemplo que «la transmisión entre personas es muy poco frecuente y, cuando ocurre, suele estar asociada a contactos muy estrechos y directos con individuos sintomático». Igualmente, se informa que «estos virus pueden causar enfermedades como el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS) y la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS)», aunque no se va más allá.

Letalidad de hasta el 32%

En el documento adjunto, en cambio, sí se detalla con más precisión la gravedad de la enfermedad provocada por hantavirus, que «se caracteriza por fiebre, mialgias y problemas gastrointestinales, con progresión rápida a distrés respiratorio e hipotensión arterial».

Igualmente, se exponen varias situaciones reportadas en los últimos años. «En 2025 en la Región de las Américas, ocho países notificaron 229 casos y 59 muertes por SPH (tasa de letalidad de 25,7 %). Las infecciones por hantavirus (el SHP) se asocian con una tasa de letalidad de entre el 10 y 32 % en Argentina». «La evolución clínica está altamente relacionada con la sospecha clínica precoz, el acceso a pruebas diagnósticas, y el traslado a un centro con unidades de cuidados críticos. No existen tratamientos específicos ni vacunas contra las infecciones por hantavirus».

Sanidad añade que «aún cuando se detectaran contactos de riesgo o casos sintomáticos entre los pasajeros españoles o hubiera que atender pasajeros enfermos en España, el sistema sanitario estaría preparado para atenderles con seguridad y reducir el riesgo al mínimo de nuevas transmisiones secundaria».

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha rechazado que el crucero con contagiados sea trasladado a las islas.

«Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni hay información suficiente como para mantener un mensaje de calma a la población ni garantizar la seguridad a la población», ha advertido en una entrevista en Onda Cero, en la que ha pedido además una reunión urgente con Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, por su parte, mantendrá una reunión este miércoles con los ministros de Interior, Sanidad y Transportes y Movilidad Sostenible para abordar la acogida del crucero.

Desde el PP, se califica de «inaceptable» la «confusión» generada por la falta de información sobre el hantavirus. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, exige al Gobierno información «concreta y constante».