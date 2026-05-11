Noche en Blanco (y Amarillo) por la visita del Papa León XIV: museos gratis en Madrid, horarios y programa completo

La ciudad de Madrid se prepara para una edición especial de la Noche en Blanco (y Amarillo), un evento extraordinario organizado con motivo de la visita del Papa León XIV, que transformará la capital en un gran escenario cultural, religioso y artístico durante toda la noche entre el 6 y el 7 de junio.

La iniciativa incluirá apertura gratuita de museos, actividades culturales, espectáculos en espacios públicos y programación especial en templos y teatros. El Papa visitará España entre el 6 y el 12 de junio. Visitará Madrid, Barcelona y Canarias. Con La Noche en Blanco (y Amarillo), 15 museos abrirán sus puertas gratuitamente con motivo del viaje del Papa a España:

Entidades culturales de ámbito nacional y local se unen para celebrar la visita del Papa León XIV a España: abrirán sus puertas en horario ampliado y con acceso gratuito la noche del sábado 6 al domingo 7 de junio.

La iniciativa se enmarca en la dimensión cultural y artística del Viaje, que se reflejará en muchos de los actos y que tendrá un protagonismo especial con la presencia del Papa en la Sagrada Familia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La Noche en Blanco (y Amarillo) es, en palabras del coordinador nacional, Yago de la Cierva: «Una de las muchas muestras de la cooperación de la Iglesia con la sociedad civil y con las instituciones culturales».

Qué es la Noche en Blanco (y Amarillo) y por qué se celebra en Madrid

La Noche en Blanco (y Amarillo) es un evento cultural extraordinario en Madrid que combina actividades artísticas, apertura nocturna de museos y programación especial en distintos puntos de la ciudad.

En esta edición, la celebración se vincula a la visita oficial del Papa León XIV, lo que añade un componente institucional, cultural y religioso sin precedentes.

Qué museos abren gratis en Madrid durante la Noche en Blanco (y Amarillo)

Durante la jornada, varios museos de la capital abrirán sus puertas de forma gratuita o con acceso libre en horarios ampliados.

Entre los espacios previstos se encuentran:

Museos nacionales y centros de arte contemporáneo.

y centros de arte contemporáneo. Museos municipales de Madrid.

Espacios culturales con programación especial nocturna. El objetivo es acercar el arte y la cultura al público en un formato nocturno único.

Horarios de los museos en la Noche en Blanco (y Amarillo)

Los museos participantes en la Noche en Blanco (y Amarillo) en Madrid ampliarán sus horarios habituales, permaneciendo abiertos hasta altas horas de la madrugada. Los horarios concretos variarán según cada institución, aunque la mayoría:

Abrirá en horario especial nocturno.

Ofrecerá entrada gratuita o libre acceso.

Incluirá actividades paralelas (visitas guiadas, exposiciones especiales).

Qué actividades hay además de los museos

Además de la oferta museística, la ciudad contará con una amplia programación cultural:

Conciertos al aire libre.

Intervenciones artísticas urbanas.

Espectáculos de danza y teatro.

Rutas culturales por el centro histórico. La programación convertirá a Madrid en un gran escenario abierto durante toda la noche.

Qué es el evento No la debemos dormir en los Teatros del Canal

Uno de los puntos centrales será el evento especial en los Teatros del Canal, titulado No la debemos dormir. Se trata de una propuesta escénica con:

Performances en directo.

Música contemporánea.

Intervenciones teatrales.

Programación nocturna especial. Este evento busca representar el espíritu cultural de la noche madrileña en su máxima expresión.

Qué parroquias de Madrid abren por la noche durante la visita del Papa

Con motivo de la visita del Papa León XIV, varias parroquias de Madrid permanecerán abiertas durante la noche. Estas iglesias ofrecerán: