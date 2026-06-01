La Legión despliega un Grupo Táctico en Melilla y es un aviso a Marruecos: «Las Fuerzas Armadas están preparadas cuando sea preciso»

Las Fuerzas Armadas han reforzado su actividad en Melilla en el marco de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), mediante el despliegue de un Grupo Táctico de la Comandancia General de Melilla sustentado principalmente por el Tercio Gran Capitán 1º de La Legión. Estas maniobras y patrullas tienen como objetivo mejorar la capacidad de respuesta sobre el terreno y fortalecer la vigilancia y la seguridad ante posibles escenarios de riesgo.

El contingente desplegado ha realizado diversas misiones tácticas y ejercicios de control del terreno, en el marco de las operaciones permanentes que el Ministerio de Defensa mantiene activas tanto en territorio nacional como en áreas consideradas de interés estratégico. Estas acciones forman parte del dispositivo habitual de vigilancia y disuasión que llevan a cabo las Fuerzas Armadas con el objetivo de garantizar la soberanía y la integridad territorial de España.

Despliegue de las Fuerzas Armadas en Melilla

La cercanía de Marruecos y las reivindicaciones sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla convierten esta zona en un punto especialmente sensible. El Estado Mayor de la Defensa ha informado acerca del desarrollo de estas actividades, subrayando que «las Fuerzas Armadas están preparadas y dispuestas a emplear todas sus capacidades militares cuando sea necesario». Una declaración que refuerza el carácter disuasorio de estas operaciones permanentes en distintos puntos del territorio nacional.

La Comandancia General de Melilla, una de las divisiones más importante del Ejército de Tierra en el norte de África, mantiene unidades preparadas para responder con rapidez ante posibles crisis o incidentes de seguridad. En esta ocasión, el protagonismo ha recaído en efectivos del Tercio Gran Capitán 1º de La Legión, una de las unidades más veteranas y especializadas de las Fuerzas Armadas españolas.

«Los legionarios del Tercio Gran Capitán están preparados para combatir en cualquier escenario. Su vocación es servir a España, a su bandera y a sus compatriotas, con la alegría de quien sabe que la superación diaria es el camino. En cada jornada, en cada esfuerzo, se honra el Credo Legionario, alma y guía de los caballeros legionarios».

Durante las operaciones llevadas a cabo en Melilla, los militares han ejecutado maniobras de movilidad táctica, vigilancia de puntos sensibles y despliegues rápidos en distintos escenarios de la ciudad autónoma y sus alrededores. Estas acciones tienen como objetivo mantener un alto nivel de preparación y evidenciar la capacidad operativa de las unidades desplegadas en el territorio melillense.

Las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión constituyen uno de los principales instrumentos de las Fuerzas Armadas para asegurar una presencia militar constante en el territorio nacional. Dentro de estas misiones se incluyen actividades terrestres, marítimas, aéreas e incluso actuaciones relacionadas con el ámbito cibernético.

El objetivo principal de estas operaciones es anticipar posibles amenazas, reforzar la capacidad de disuasión de España y garantizar una vigilancia permanente en áreas consideradas estratégicas. En el caso de Melilla, estas tareas adquieren una relevancia especial debido a la importancia geopolítica de la ciudad autónoma.

Desde el Ministerio de Defensa subrayan que estas actividades permiten mantener a las unidades en un alto nivel de adiestramiento y disponibilidad operativa. Además, contribuyen a mejorar la coordinación entre capacidades militares y a reforzar la seguridad en puntos sensibles del territorio nacional.

Los Grupos Tácticos Ceuta y Melilla del #MOT continúan trabajando #24siete en el marco de las #OperacionesPermanentes, realizando diversas actividades con la finalidad de estar permanentemente preparados para asegurar el territorio nacional🇪🇸@MCANA_ET@EjercitoTierra#MOPS pic.twitter.com/FxEMviZqfS — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) February 3, 2022

Legión

La Legión Española está estructurada actualmente en la Brigada «Rey Alfonso XIII» II de La Legión, que agrupa distintas unidades especializadas. En el ámbito de la infantería se encuentran los tercios «Gran Capitán» N.º 1, «Duque de Alba» N.º 2, «Don Juan de Austria» N.º 3 y «Alejandro Farnesio» N.º 4 de La Legión. A esta organización se suman unidades de apoyo como el Grupo de Caballería Ligera Acorazada «Reyes Católicos» II de La Legión, el Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión, el Zapador Bandera II de La Legión, dedicado a tareas de ingeniería militar, y el Grupo Logístico II de La Legión, encargado del apoyo y sostenimiento operativo de la fuerza.

Presión de Marruecos

Reconociendo la «singularidad y la funcionalidad» de los puertos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el Ministerio de Defensa expresa su preocupación por las «infraestructuras esenciales». En este sentido, ambos enclaves presentan ciertos signos de fragilidad institucional y operativa, en parte debido al aislamiento logístico que podría darse en caso de un escenario de conflicto, a la presión migratoria desde Marruecos utilizada como «elemento de desestabilización», y a la falta de coordinación en la gestión de las autoridades portuaria. En este contexto, se plantea la necesidad de revisar el modelo de gobernanza. «Deben ser tratadas como lo que son y se debe proteger su operatividad y resiliencia».