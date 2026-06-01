Un menor resulta herido en un incendio agrícola en Llubí

Un menor resultó herido en un incendio agrícola que se declaró el pasado sábado en el término municipal de Llubí, en Mallorca, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital de Inca.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.00 horas, cuando se iniciaron las llamas, y hasta allí se desplazaron efectivos del Ibanat y Bomberos de Mallorca de los parques de Inca y Manacor, quienes consiguieron apagar el fuego, según han informado Bomberos de Mallorca.

Por otro lado, ese mismo sábado, sobre las 19.00 horas, efectivos del parque de Alcúdia intervinieron en un accidente de tráfico en la autopista Ma-13, a la altura de sa Pobla.

Una vez en el lugar, extrajeron al ocupante del vehículo accidentado, ya que había quedado atrapado en su interior, y lo transfirieron a los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar, que lo trasladaron al Hospital de Inca, según recoge Europa Press.