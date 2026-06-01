Regresan las montañas de basura a uno de los rincones de Mallorca preferidos por los turistas: «Nada ha cambiado»

A pesar de que el Ayuntamiento de Llucmajor ha otorgado un nuevo contrato de servicio de limpieza viaria por 30 millones de euros, parece que el problema sigue enquistado y las montañas de basura siguen apareciendo en las calles del municipio.

Ésta vez, la localidad afectada ha sido la del Arenal, una de las mayores zonas turísticas de la isla de Mallorca que está a punto de recibir miles de adolescentes procedentes de la Península por el viaje de estudios. Los vecinos de la zona han denunciado de nuevo la presencia de numerosas bolsas de basura apiladas en la acera de la calle Baleares, una estampa muy habitual en los últimos años y que tiene totalmente indignados a los empresarios y residentes.

Todo apuntaba a que el nuevo contrato de limpieza iba a terminar con esta problemática, pero parece que las incidencias en la recogida de basura sigue muy presente en varias urbanizaciones de Llucmajor como Sa Torre, Puig de Ros, Bahía Azul, Bahía Grande, Son Verí o el Arenal.

En estos últimos días, la situación se ha vuelto a repetir y el enfado vecinal ya se ha hecho notar. «A pesar de la esperanza vecinal de que el nuevo concurso municipal de limpieza trajese soluciones en la acumulación de basuras, nada ha cambiado y volvemos a la horrorosa estampa de bolsas cubriendo las aceras», manifiestan desde la Asociación de Vecinos Amics de s’Arenal.

Se trata de una realidad que llevaba enquistada desde hace años, aunque desde inicios de mayo los residentes tenían todas las esperanzas puestas en el nuevo contrato de servicio de limpieza. Sin embargo, tan sólo unas semanas después, la desesperación ha vuelto a reinar entre los vecinos. «La primavera habrá variado el clima, las flores habrán salido, pero no la plaga de basuras se mantiene como siempre», expresan con humor.

Las primeras incidencias en la recogida de basuras se registraron en el año 2015, pero la situación se ha agravado especialmente desde 2025, cuando el municipio estuvo cerca de tres meses sin un servicio estable de recogida de residuos.

La situación hace unos pocos meses era tan grave que las montañas de basura se llegaron a formar alrededor de unos contenedores muy próximos a un colegio de la localidad de Bahía Grande. Una vecina aseguró que el servicio de recogida de basuras estuvo más de una semana sin presentarse en la urbanización.

Una estampa lamentable que tenían que soportar cada día cientos de niños a la entrada y salida del instituto, con todo lo que eso conlleva: problemas de salubridad, malos olores y hasta la proliferación de insectos y animales.

De hecho, el partido vecinal Llibertat Llucmajor llegó a proponer al Consistorio que lidera Xisca Lascolas que declarara la emergencia sanitaria. Además, presentaron varias denuncias ante la Conselleria de Salud y ante el Defensor del Pueblo por el «evidente riesgo» que supone para la salud pública el desbordamiento generalizado de contenedores de basura en todo el municipio.