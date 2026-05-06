Llucmajor pone fin a la acumulación de basura en sus calles con un ambicioso contrato de servicio de limpieza

El problema de la acumulación de montañas de basura en las calles del municipio de Llucmajor parece que llega a su fin. El Ayuntamiento que lidera Xisca Lascolas (PP) ha otorgado el nuevo contrato del servicio de limpieza viaria por un importe que ronda los 30 millones de euros y una duración de ocho años.

De esta manera, el Consistorio pretende acabar con uno de los mayores dolores de cabeza de los vecinos de los últimos meses, que afectaba principalmente a algunas urbanizaciones como Sa Torre, Puig de Ros, Bahía Azul, Bahía Grande, Son Verí o el Arenal.

La ausencia prolongada del servicio de recogida de basura había convertido algunas calles en auténticos vertederos de bolsas de basura. Una situación que se había prolongado durante años, aunque el problema se había agravado especialmente desde mayo de 2025.

Los residentes y empresarios de la zona estaban indignados, quienes aseguraban que Llucmajor daba una imagen «vergonzosa y lamentable». Este malestar era generalizado entre unos vecinos que llevaba meses reclamando soluciones urgentes debido a los problemas de insalubridad que se encontraban a las puertas de su casa.

Ahora, según ha informado el Ayuntamiento, este nuevo contrato de servicios urbanos es uno de los más relevantes que licitará el Consistorio en esta legislatura, ya que supone una «mejora estructural y cuantitativa» respecto al anterior, con «más personal, más frecuencias, más medios y un nivel de exigencia técnica y medioambiental significativamente superior».

Además, la corporación local ha asegurado que el servicio de limpieza viaria abarca el conjunto del término municipal de Llucmajor en toda su diversidad. Es decir, el núcleo urbano, las urbanizaciones costeras, los parques, zonas verdes, la trama urbana de los torrentes y los accesos a las calas del municipio, que en temporada alta concentran una afluencia muy elevada de bañistas y visitantes.

Por si fuera poco, también se incluye el mantenimiento de las papeleras distribuidas en la vía pública, la eliminación de malas hierbas en alcorques y aceras y el refuerzo del servicio en eventos municipales de especial afluencia, como ferias, mercados o conciertos, en los que la generación de residuos en el espacio público se multiplica de forma puntual.

Servicio de barrido vespertino, baldeadoras y papeleas bicompartimentadas

Una de las mejoras más significativas del nuevo contrato respecto al anterior es la dotación de medios mecánicos, que se duplica. El servicio contará con diferentes tipos de barredoras mecánicas, incluyendo barredoras de arrastre, de alta velocidad y eléctricas, dos baldeadoras, 11 sopladores, fregadoras y vehículos eléctricos de caja abierta para la recogida de papeleras en zonas como Vallgornera, es Pas, Son Bieló y s’Estanyol. Se incorpora también un brazo con cepillo de alta velocidad para la eliminación de malas hierbas en la vía pública.

Esta ampliación del parque de maquinaria permite incrementar simultáneamente las frecuencias de servicio y la cobertura geográfica «sin que un núcleo quede desatendido mientras se actúa en otro», han señalado desde el Consistorio.

Por otro lado, el nuevo contrato supone un aumento del personal adscrito al servicio y un incremento de las frecuencias de limpieza en todas las zonas del municipio. Entre las novedades más relevantes destaca la incorporación de un servicio de barrido vespertino para las áreas que, por su uso y actividad, requieren una atención adicional a lo largo del día.

El contrato incorpora además una previsión específica de refuerzo estacional para las zonas turísticas durante los meses de mayor afluencia. En temporada alta, se contempla la dotación de un equipo de limpieza complementario que permita hacer frente al incremento de actividad en los núcleos costeros, lo que trata de «evitar solapamientos y garantizar la continuidad del servicio en todos los puntos del término».

El nuevo servicio introduce dos elementos que marcan un punto de inflexión respecto a lo que se venía haciendo hasta ahora. Por un lado, la implantación de papeleras bicompartimentadas que separan el rechazo de los envases, al incorporar la lógica de la recogida selectiva al mobiliario urbano cotidiano y facilitar a los ciudadanos la separación de residuos en la propia vía pública.

Por otro lado, y por primera vez en este tipo de contrato, se establece un sistema de control de calidad del servicio que permitirá al Ayuntamento de Llucmajor verificar de forma sistemática y objetiva el cumplimiento de los estándares exigidos al adjudicatario.