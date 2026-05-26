«¡Asesina!», «¡tus muertos!»: estalla la rabia vecinal en Palma al reencontrarse con la nuera acusada del brutal crimen de su suegra

Tensión insoportable, gritos desgarradores y escenas de máxima indignación en el barrio palmesano de Pere Garau. La reconstrucción del crimen en Palma de María del Rosario, la mujer de 73 años asesinada presuntamente a golpes por su nuera, acabó convirtiéndose este martes en un auténtico estallido de rabia vecinal cuando los residentes se encontraron cara a cara con la principal sospechosa.

«¡Asesina!», «¡Tus muertos!», «¡Cabrona, eres una hija de puta!». Los insultos y gritos retumbaron en plena calle Gabriel Llabrés de Palma mientras María Ángeles F.S., de 36 años, era conducida por agentes de la Policía Nacional hasta el interior del inmueble donde ocurrieron los hechos. Muchos vecinos no pudieron contener el dolor, la impotencia y la indignación acumulada tras conocer los estremecedores detalles del crimen de Pere Garau que ha sacudido al barrio más poblado de Palma.

La escena fue estremecedora. Custodiada por varios agentes y con visible tensión en el ambiente, la acusada permaneció prácticamente impasible mientras decenas de vecinos observaban entre lágrimas y rabia cómo regresaba al edificio donde, presuntamente, acabó con la vida de su suegra tras una violenta discusión doméstica.

Según las primeras hipótesis que manejan los investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, la convivencia dentro de la vivienda era cada vez más insostenible. Las disputas eran constantes y algunos residentes de la zona aseguran que los enfrentamientos verbales eran habituales desde hacía tiempo. «Se escuchaban broncas muy fuertes», relató uno de los vecinos presentes durante el operativo policial.

Fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso okbaleares señalan que la víctima llevaba tiempo mostrando su malestar por la situación familiar que se vivía dentro del domicilio. «Estaba cansada de mantener a todo el mundo», explican las mismas fuentes, que apuntan a una convivencia marcada por la tensión y los conflictos continuos.

La tragedia ocurrió la tarde del pasado lunes en el número 17 de la calle Gabriel Llabrés, muy cerca de los antiguos cines Metropolitan. Según la investigación, tras la brutal agresión, la presunta autora telefoneó a su pareja —hijo de la víctima— para comunicarle que había tenido un fuerte enfrentamiento con su madre.

La detenida habría asegurado posteriormente que María del Rosario la amenazó previamente con un cuchillo antes de que se produjera la agresión mortal. Sin embargo, los investigadores tratan ahora de determinar si esa versión se ajusta a la realidad o forma parte de una estrategia defensiva de la sospechosa.

Fuentes próximas a la investigación consultadas por OKBALEARES apuntan a que la víctima murió tras recibir una salvaje paliza. Los agentes trabajan ahora contrarreloj para reconstruir cada minuto de lo ocurrido dentro del piso y esclarecer qué desencadenó el fatal desenlace en este nuevo caso de suceso en Palma que ha conmocionado a Baleares.

Uno de los aspectos que también se encuentra bajo análisis policial es el posible estado mental de la acusada. Algunas informaciones apuntan a que podría padecer un trastorno bipolar, extremo que todavía deberá ser confirmado mediante los correspondientes informes médicos y psiquiátricos. Los vecinos sostienen que la fallecida era una buena mujer, pero su nuera (ahora detenida) «era un mal bicho».

La frialdad mostrada por la sospechosa durante su arresto ha causado un profundo impacto entre los agentes y vecinos. De hecho, la Policía Local de Palma localizó a la mujer poco después del crimen tomando tranquilamente un café en un establecimiento cercano a la vivienda donde supuestamente acababa de matar a su suegra.

«Parecía como si no hubiera pasado nada», relató un testigo de la detención. Sin apenas pronunciar palabra, la mujer fue trasladada a dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, donde pasó la noche en los calabozos antes de ser sometida a un reconocimiento médico. A media mañana de este martes, sobre las 11.30 horas, la acusada regresó escoltada al escenario del crimen para participar en la reconstrucción judicial del crimen de Palma. Allí le esperaba un barrio completamente roto por el horror y consumido por la rabia.

Los gritos de los vecinos obligaron incluso a reforzar el dispositivo de seguridad ante el temor de que pudiera producirse algún altercado. Muchos residentes aseguraban no entender cómo pudo producirse un crimen de semejante brutalidad dentro de una vivienda familiar. Hasta el lugar de los hechos, el día del crimen, acudieron varias patrullas de la Policía Nacional, efectivos de la Policía Local de Palma y ambulancias del SAMU 061. Pese a los esfuerzos de los sanitarios, nada pudo hacerse por salvar la vida de María del Rosario, cuyo fallecimiento fue certificado en el propio domicilio.

Ahora, todas las miradas están puestas en el Juzgado de Guardia de Palma, donde la detenida pasará próximamente a disposición judicial mientras el Grupo de Homicidios continúa recopilando pruebas para esclarecer uno de los crímenes más impactantes ocurridos en Palma en los últimos años.