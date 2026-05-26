Mariló Montero rompe el silencio y revela el secreto mejor guardado de la boda de su hija

La cuenta atrás para una de las bodas más comentadas del año ya ha comenzado. La periodista y presentadora Mariló Montero ha puesto rumbo a la ciudad de Nueva York para acompañar a su hija, la modelo Rocío Crusset, en los últimos preparativos antes de su enlace con el financiero estadounidense Charlie Schein. La boda, que se celebrará el próximo 30 de mayo, ha despertado un enorme interés mediático debido al carácter reservado con el que la pareja ha querido vivir su relación desde el principio.

Aunque durante semanas tanto los novios como la familia habían intentado mantener todos los detalles en la más estricta intimidad, finalmente la noticia terminó filtrándose a la prensa apenas unos días antes del esperado «sí, quiero». Aun así, Mariló Montero ha demostrado afrontar esta situación con naturalidad y emoción, dejando claro que lo más importante para ella es acompañar a su hija en uno de los días más felices de su vida.

Desde el aeropuerto, antes de embarcar hacia Estados Unidos, la comunicadora atendió a los medios y habló con sinceridad sobre cómo está viviendo este momento tan especial. Visiblemente ilusionada, confesó que llevaba tiempo esperando este viaje y que deseaba disfrutar tanto de la boda como de la estancia en Nueva York, una ciudad por la que siente auténtica pasión. «Nueva York me gusta muchísimo, disfrutarla y vivirla», aseguró, reconociendo que aprovechará los días previos al enlace para hacer turismo y disfrutar de algunos rincones de la Gran Manzana.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue el pequeño adelanto que ofreció sobre el estilismo que lucirá como madrina. Mariló, siempre vinculada al mundo de la moda y reconocida por su elegancia, decidió romper parcialmente el secretismo que rodea al evento para revelar uno de los detalles mejor guardados: las joyas que llevará en la ceremonia serán de la prestigiosa firma española Suárez. «Lo único que digo es que voy a llevar joyas de Suárez. Y ya está, hasta ahí puedo leer», comentó entre risas, dejando claro que no piensa desvelar más información sobre su look.

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La elección no ha sorprendido demasiado a quienes siguen de cerca su estilo. Mariló Montero siempre se ha mostrado como una gran defensora de la moda española y, a lo largo de su trayectoria profesional, ha colaborado con numerosos diseñadores nacionales. De hecho, en la boda de su hijo, Alberto Herrera, celebrada el pasado año, lució un elegante vestido azul de la firma Sybilla, un estilismo muy aplaudido por expertos y seguidores. En esta ocasión, muchos esperaban que volviese a apostar por diseños relacionados con el universo creativo de su hija. Sin embargo, la presentadora aclaró que no llevará piezas de Crusset Studio, el proyecto profesional de Rocío, que está creciendo con fuerza en el sector de la moda. Con ello, Mariló quiso mantener el misterio sobre el resto de su vestuario, alimentando aún más la expectación alrededor del enlace.

Más allá del glamour y la emoción propia de una boda, la periodista también quiso dedicar unas palabras a las personas cercanas que no han sido informadas previamente del enlace debido al deseo de los novios de celebrar una ceremonia íntima y discreta. Montero reconoció que le apena que algunos familiares y amigos se hayan enterado por la prensa y no directamente por la familia. «Lo único que me da pena es por las personas cercanas y familiares a las que no les habíamos contado nada», explicó con sinceridad.

La historia de amor entre Rocío Crusset y Charlie Schein ha evolucionado de forma discreta pero firme. Tras la ruptura de la modelo con el empresario italiano Maggio Cipriani, con quien mantuvo una larga relación de seis años, Rocío encontró de nuevo la estabilidad sentimental junto al financiero estadounidense. Ambos comparten desde hace tiempo su vida en Nueva York, motivo por el que la ciudad ha sido el lugar elegido para celebrar su boda.

Para Mariló Montero, este 2026 está siendo especialmente significativo a nivel personal. Después de despedir 2025 con la boda de su hijo y comenzar el nuevo año con la llegada de su primer nieto, ahora vive con enorme ilusión el matrimonio de su hija. Una etapa llena de cambios y emociones que la presentadora afronta con entusiasmo y orgullo, disfrutando plenamente de su faceta más familiar. Todo apunta a que la boda de Rocío Crusset y Charlie Schein será una ceremonia elegante, íntima y muy exclusiva, alejada del exceso mediático pero cargada de simbolismo para ambas familias. Mientras tanto, la expectación continúa creciendo alrededor de cada detalle: desde el vestido de la novia hasta el estilismo de una madrina que, fiel a su estilo, promete volver a convertirse en uno de los grandes referentes de elegancia del evento.