En el corazón de Sudáfrica, donde la sabana se abre como un lienzo infinito y la vida salvaje marca el ritmo del día, se encuentra uno de los lodges más icónicos del continente: Singita Ebony Lodge. Situado dentro de la exclusiva Sabi Sands Game Reserve, este refugio no es simplemente un alojamiento de safari, sino una experiencia de lujo absoluto donde la naturaleza y el diseño se encuentran en perfecto equilibrio. Aquí ha estado Dua Lipa.

Singita Ebony es el tipo de lugar que redefine lo que significa viajar bien. Aquí, el safari no es sólo una actividad: es una inmersión completa en uno de los ecosistemas más ricos del mundo, en el borde del área del Kruger National Park. Los avistamientos de leones, leopardos y elefantes no son excepcionales, sino parte del entorno diario del safari. Cada salida al amanecer o al atardecer se convierte en una historia irrepetible, guiada por expertos rastreadores que conocen la tierra como si fuera su propio lenguaje.

El lodge en sí mismo es una obra maestra de hospitalidad contemporánea. Las villas privadas son amplias, con ventanales de suelo a techo que se abren al río Sand, donde a menudo se puede ver fauna bebiendo a pocos metros. Las terrazas incluyen piscinas privadas y zonas de descanso que invitan a desaparecer del mundo exterior. Dentro, los interiores combinan madera, piedra y textiles cálidos, creando una sensación de refugio elegante sin perder el vínculo con la naturaleza.

Las zonas comunes refuerzan esa sensación de sofisticación sin esfuerzo: salones con chimeneas de piedra, terrazas escalonadas para cenas al aire libre y espacios donde el silencio sólo se rompe por el sonido del río. Todo está pensado para que el huésped se sienta en un estado de calma absoluta.

Una noche en Singita Ebony no es barata, y tampoco pretende serlo. Las tarifas suelen comenzar en torno a los 2.000 a 5.000 euros por persona y noche, dependiendo de la temporada y el tipo de villa. Este precio incluye alojamiento, gastronomía de alto nivel, vinos seleccionados, safaris guiados y una atención extremadamente personalizada. En realidad, no se paga sólo por dormir allí, sino por acceder a una de las reservas privadas más exclusivas de África.

La gastronomía es otro de los grandes pilares del lodge. Con una cocina de inspiración sudafricana moderna, cada plato combina creatividad y producto local. Desde desayunos frente al río hasta cenas bajo las estrellas, todo está diseñado con una precisión casi artística. La bodega, además, es legendaria, con miles de botellas cuidadosamente seleccionadas que acompañan cada experiencia culinaria.

El espíritu de Singita va más allá del lujo. Su filosofía de conservación y comunidad está presente en cada detalle, desde la formación de su personal hasta sus proyectos educativos y de protección del entorno. No es casualidad que viajeros de todo el mundo –incluidas celebrities como Dua Lipa– elijan este tipo de destinos para desconectar del mundo y reconectar con algo más esencial.