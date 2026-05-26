El movimiento de Georgina Rodríguez que hace pensar que su marca de moda ya está en marcha

Georgina Rodríguez lleva años construyendo una imagen vinculada al lujo, la moda y las tendencias, pero sus últimos movimientos parecen indicar que está preparada para dar un paso más allá. Lo que comenzó como un simple estilismo viral antes de la Met Gala 2026 se ha convertido en una de las conversaciones más comentadas del universo fashion: ¿ha aprovechado Georgina el escaparate mediático más poderoso del mundo para presentar discretamente su futura marca de ropa? Todo apunta a que sí. El nombre de Mimoa ya circula con fuerza, y las pistas son demasiado evidentes como para pensar que se trata de una coincidencia. Desde prendas estratégicamente elegidas hasta perfiles misteriosos en redes y un discurso cada vez más enfocado en el diseño y la estética propia, la influencer y prometida de Cristiano Ronaldo parece estar preparando el lanzamiento de un proyecto mucho más ambicioso de lo que imaginábamos.

El chándal de la Met Gala que escondía mucho más

La escena parecía improvisada, pero probablemente estaba calculada al milímetro. Horas antes de aparecer en la alfombra roja de la Met Gala 2026, Georgina fue fotografiada saliendo del hotel Carlyle de Nueva York con un look deportivo azul marino que rápidamente se volvió viral. Mientras todo el mundo esperaba verla ya vestida para una de las noches más importantes de la moda, ella apostó por un conjunto athleisure ajustado, acompañado de tacones imposibles, joyas millonarias y gafas de sol XL.

Lo que parecía un estilismo casual terminó siendo una maniobra de marketing perfectamente ejecutada. El conjunto pertenecía realmente a Mimoa, la supuesta nueva firma de ropa creada por la propia Georgina. La estrategia tenía sentido: utilizar el foco mediático global de la Met Gala para introducir su marca sin necesidad de hacer un anuncio oficial.

Y funcionó. Las imágenes recorrieron redes sociales, TikTok e Instagram en cuestión de horas. Todo el mundo hablaba del look. Pero pocos repararon inicialmente en el pequeño detalle estampado en la manga de la sudadera: el nombre de la marca.

Como si las pistas no fueran suficientes, hay un detalle que ha terminado de disparar las especulaciones alrededor de Mimoa. Ya existe una cuenta oficial en Instagram bajo ese nombre y, aunque por ahora mantiene un perfil extremadamente discreto, ha bastado una sola publicación para revolucionar a los seguidores de Georgina. La cuenta únicamente ha subido una fotografía y no ofrece demasiada información, pero precisamente ese hermetismo parece formar parte de la estrategia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de mimoa (@mimoa_com)

Mimoa, el nombre que ya empieza a sonar fuerte

El nombre de Mimoa no ha aparecido únicamente en una fotografía aislada. Distintos medios aseguran que Georgina lleva más de un año trabajando en este proyecto de manera privada y muy implicada en el diseño de las prendas.

La idea, según las primeras informaciones, sería lanzar una firma centrada en ropa cómoda, versátil y pensada para utilizarse tanto en el día a día como para entrenar. Una estética muy alineada con la propia imagen pública de Georgina: prendas ceñidas, deportivas, femeninas y con un punto sensual.

Además, el concepto 24 horas que ya se está asociando a la marca encaja perfectamente con una de las tendencias que más crecen dentro de la industria: el lujo deportivo y el athleisure prémium. Firmas como Alo Yoga, Skims o incluso Lululemon han demostrado que la ropa cómoda puede convertirse en objeto de deseo.

Su evolución empresarial no es casualidad

Aunque muchos siguen asociándola únicamente al universo celebrity, lo cierto es que Georgina lleva tiempo construyendo un perfil empresarial cada vez más sólido. En los últimos años ha colaborado con firmas internacionales, protagonizado campañas de moda y desarrollado una imagen extremadamente rentable en redes sociales.

Su vínculo con el mundo fashion tampoco es nuevo. Antes de convertirse en una figura mediática global, trabajó en tiendas de lujo como Gucci y Prada en Madrid. Más tarde llegaron las campañas, los desfiles y las colaboraciones con marcas internacionales.

De hecho, esta no sería su primera aventura empresarial vinculada a la moda. En 2021 ya lanzó OM By G, un proyecto relacionado con ropa y merchandising que agotó existencias rápidamente.