¿Dónde están las cejas? La tendencia que se ha esfumado en la Met Gala 2026

La alfombra roja de la Met Gala siempre ha sido el escenario donde la moda y la belleza se empujan hasta sus límites, pero en la edición de 2026 hay un detalle que ha eclipsado incluso a los vestidos más espectaculares: las cejas decoloradas. Lejos de ser un gesto aislado o una excentricidad puntual, este recurso beauty se ha repetido en rostro tras rostro, convirtiéndose en uno de los códigos estéticos más claros de la noche. Desde celebridades consagradas hasta nuevas figuras de la industria, muchas invitadas han optado por borrar visualmente sus cejas para transformar por completo sus facciones y alinearse con un concepto más artístico, casi performativo, donde el maquillaje deja de ser complemento para convertirse en protagonista absoluto. La Met Gala 2026 confirma: las cejas ya no son imprescindibles

La primera en marcar el tono fue Emma Chamberlain, que apareció con cejas prácticamente invisibles combinadas con un maquillaje de ojos muy marcado, inaugurando así uno de los gestos beauty más comentados de la noche.

A partir de ahí, el efecto dominó fue inmediato. Modelos y artistas como Alex Consani y Rosé siguieron la misma línea, reforzando esa idea de rostro convertido en lienzo que proponía el tema de la gala, Fashion Is Art.

Pero lo realmente interesante llegó con los nombres más inesperados. Kylie Jenner apostó también por las cejas decoloradas para acompañar su look escultórico, mientras que iconos como Madonna y Jennie se sumaron a esta estética, confirmando que no se trata de una tendencia generacional, sino transversal.

Las cejas desaparecen: del detalle al manifiesto

Durante años, las cejas gruesas, definidas y perfectamente diseñadas dominaron el canon beauty. Desde la influencia de los años 2010 hasta el auge de técnicas como el microblading, todo apuntaba a enfatizarlas. Sin embargo, la Met Gala, ese laboratorio de tendencias donde todo se magnifica, ha decidido dar un giro radical: hacerlas desaparecer.

Las cejas decoloradas, también conocidas como cejas invisibles, no son exactamente nuevas, pero sí han regresado con una fuerza renovada. Ya en ediciones anteriores del evento, figuras como Zendaya, Rita Ora o FKA Twigs apostaron por este look, reinterpretando una estética heredada de los años 90 y 2000 . Incluso antes, modelos como Lara Stone ya habían jugado con esta idea, sentando las bases de una belleza más disruptiva.

Un lienzo en blanco: el rostro como espacio creativo

Decolorarse las cejas no es simplemente cambiar de color: es transformar completamente la percepción del rostro. Al eliminar ese marco natural de la mirada, las facciones se suavizan, se vuelven ambiguas, casi etéreas. El resultado es una especie de lienzo en blanco sobre el que el maquillaje puede expresarse sin límites.

En la práctica, esto permite potenciar otros elementos: sombras más gráficas, iluminaciones estratégicas o incluso la ausencia total de maquillaje. No es casualidad que muchas celebrities combinen este look con propuestas minimalistas o, por el contrario, con apuestas extremas. En ambos casos, las cejas desaparecen para dejar que el resto hable.

Nostalgia Y2K y espíritu experimental

Como ocurre con muchas tendencias actuales, las cejas decoloradas beben de la nostalgia. Las décadas de los 90 y los 2000 resurgen constantemente, y con ellas, sus códigos estéticos más arriesgados. En pasarelas de firmas como Versace o Prada ya se había anticipado este regreso, con modelos luciendo cejas apenas perceptibles como parte de un maquillaje conceptual .

Sin embargo, hay una diferencia clave: mientras antes este look podía resultar chocante o incluso antinatural, hoy se percibe como una extensión del juego con la identidad. La belleza ya no busca encajar en un ideal fijo, sino mutar, sorprender y cuestionar.