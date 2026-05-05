Georgina Rodríguez ha sido una de las grandes invitadas de la Met Gala 2026. La modelo de Jaca no ha dejado a nadie indiferente con su look de inspiración espiritual y con claros guiños nupciales en las escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York. Un estilismo tan llamativo como personal que, aunque ha sido ideado por su estilista Alba Melendo y confeccionado por Ludovic de Saint Sernin, ha contado también con la implicación directa de la propia Georgina en su creación.

No es ningún secreto que la pareja de Cristiano Ronaldo es profundamente creyente. Desde su infancia ha estado muy vinculada a la religión católica y nunca ha dudado en compartir la importancia que tiene Dios en su vida, así como su devoción por la Virgen de Fátima, a la que visita cada año. Por ello, la modelo ha querido reflejar sus valores y creencias en una de las alfombras rojas más importantes de su carrera, llevando su fe al terreno de la alta costura.

Georgina creó su rosario de 7 millones de euros

Desde su equipo —aunque posteriormente la propia Georgina ha desvelado más detalles— han explicado en qué se inspiró Ludovic para dar forma al diseño: «En una conversación con Georgina, Ludovic quedó impresionado por la intimidad de su fe, en particular por su devoción a la Virgen de Fátima. La delicadeza de su figura y los tonos azul claro que la representan se convirtieron en la base de la pieza, traduciendo la espiritualidad en alta costura».

Por su parte, la modelo también ha compartido algunos de los elementos más ocultos del look, como una oración personal dirigida a la Virgen de Fátima. «Un velo transparente completa el conjunto, rematado con flores de encaje bordadas a mano. Ocultas en el interior del vestido, junto a mi corazón, hay dos frases bordadas en español: Donde ella está, el alma encuentra refugio y Y líbranos del mal, amén. Estas palabras actúan como una oración privada, llevada dentro de la pieza», ha explicado.

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Sin embargo, más allá del velo —que también funciona como un guiño nupcial a pocos meses de su boda—, el complemento que más ha llamado la atención ha sido el rosario que protagonizaba su estilismo. Una pieza religiosa diseñada por la propia Georgina y valorada en 7 millones de euros. «El look se acompaña de un rosario personalizado, concebido como joya y reliquia. Realizado en oro blanco y engastado con diamantes y perlas, lleva grabados los nombres de los miembros de mi familia, lo que lo convierte en un objeto íntimo de devoción. El rosario amplía la narrativa del look, donde la fe personal y la artesanía excepcional se unen», ha señalado.

Una joya con la que, además de reivindicar su espiritualidad, la modelo ha querido rendir homenaje a su familia, fusionando lujo, fe y significado en una de las noches más importantes de la moda.