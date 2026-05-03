Georgina Rodríguez y su juego en la élite: se prepara para la Met Gala y demuestra que funciona sin Cristiano Ronaldo

Las caras conocidas comienzan a tomar Nueva York para asistir a la Met Gala. A un día de que comience la que es conocida como los «Oscar de la moda», Jeff Bezos ha sido el encargado de organizar una fiesta que ha reunido a algunos de los rostros que mañana veremos recrear la temática de Fashion is Art, el código de vestimenta al que deberán ajustarse los invitados. Desde Anna Wintour, pasando por Nicole Kidman o la menor del clan Kardashian, Kendall Jenner, todas se han dado cita en un céntrico local neoyorquino. Eso sí, la presencia española no ha faltado y la encargada de representar a nuestro país ha sido Georgina Rodríguez.

Está claro que la futura mujer de Cristiano Ronaldo está haciendo algo bien. Desde que comenzó a salir con el futbolista, mientras trabajaba como dependienta en Gucci, la empresaria ha trabajado cuidadosamente su imagen profesional, hasta el punto de que ya no es sólo «la novia de». Aunque algunos de sus negocios no hayan terminado de despegar, también ha decidido desvincularse de otros proyectos, como la clínica capilar creada junto a su pareja. Una decisión que, según se ha comentado, no sentó especialmente bien dentro de la empresa.

Esta no es la primera edición en la que la española asiste a la Met Gala y es que el año pasado ya acudió luciendo un estilismo que, para muchos, se quedó algo corto respecto al código de vestimenta exigido por la gala. Aunque nunca ha asistido de la mano de Cristiano Ronaldo, esta vez repite y, en la cena pre Met Gala organizada por Jeff Bezos y Lauren Sánchez, ha demostrado dos cosas. La primera, que ya es un personaje independiente y la segunda, que da igual lo que se ponga… Siempre tiene que haber diamantes.

Georgina, un nombre que funciona solo

Uno de los grandes puntos de inflexión fue el estreno de Soy Georgina, el reality con el que mostró su vida desde dentro. A través del formato, la empresaria enseñó lujo, maternidad, viajes privados, moda y también momentos personales más delicados, construyendo una narrativa aspiracional que conecta perfectamente con el público actual. Georgina entendió cómo funciona la cultura celebrity moderna y creó una marca basada en glamour, exclusividad y exposición constante en redes sociales. Consiguió crear un personaje que gusta y funciona.

A esto se suma que la influencer ha conseguido posicionarse dentro del universo de la moda y el lujo como una figura reconocible por sí misma. Sus apariciones en semanas de la moda, campañas publicitarias y colaboraciones internacionales la han terminado colocando en una categoría muy similar a la de otras grandes celebridades del entretenimiento y las redes sociales. Además, hay un relato que juega muy a su favor y que ha conectado con millones de personas: el de una joven que pasó de trabajar como dependienta a vivir rodeada de alta costura, joyas y jets privados. Una transformación que ha terminado convirtiendo a Georgina Rodríguez en mucho más que la pareja de Cristiano Ronaldo.

Su amistad con Lauren Sánchez

El objetivo de la empresaria era conquistar las alfombras rojas y lo ha conseguido. Desde Cannes hasta el Festival de Venecia, la española se ha posicionado a nivel internacional, incluso en cuanto a amistades. En la fiesta benéfica de Kering vimos cómo compartía mesa con Lauren Sánchez, mujer de Jeff Bezos, en lo que parecía casi una competición por quién llevaba más quilates en diamantes.

Al margen de esto, ambas han coincidido en desfiles y otras celebraciones, algo que ha hecho que se sigan en redes sociales y hayan forjado cierta amistad. Una relación que, probablemente, también ha influido en la presencia de Georgina en la fiesta previa de la Met Gala 2026.

El estilismo de Georgina en un noche única

La futura mujer de Cristiano Ronaldo siempre ha sido amante de la moda y, en los últimos tiempos, está aprendiendo a refinar aún más su estilo. En esta ocasión, optó por un look monocromático en negro, dejando el protagonismo al bolso. Todo comenzaba con una camisa satinada de corte cruzado, combinada con una falda midi ajustada y semitransparente, dibujando el tipo de silueta con el que suele sentirse más cómoda.

Completó el estilismo con unas sandalias de tiras de tacón fino y, como no podía ser de otra manera, un Birkin Himalaya de Hermès, una de las piezas más exclusivas de la firma y cuyo valor supera los 100.000 euros.

No sabemos con qué nos sorprenderá mañana, pero ya hemos podido verla en otras salidas luciendo varios quilates en joyas de Chopard. Lo que sí queda claro es que Georgina ya tiene nombre propio y que no necesita a Cristiano Ronaldo para entrar en algunas de las fiestas más exclusivas del mundo.