Comprobar el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre: resultado y número premiado hoy, 3 de mayo de 2026

Loterías y Apuestas del Estado está celebrando el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional de hoy, domingo 3 de mayo de 2026. En tan solo unos momentos podrás comprobar el número premiado y el resultado que se llevará el bote de la Lotería Nacional hoy.

Los sorteos de la Lotería Nacional se celebran cada jueves a partir de las 21:00 horas y los sábados entre las 13:00 y las 14:00 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias. En cambio, el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre se celebra hoy domingo 3 de mayo a las 21:00 horas.

Sorteo Extraordinario Día de la Madre: horario, premios y dónde verlo en directo

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de Loterías y Apuestas del Estado se celebra hoy, domingo 3 de mayo de 2026, consolidándose como uno de los eventos más destacados del calendario de la Lotería Nacional en España. Con un gran premio de hasta 15 millones de euros, este sorteo especial promete repartir una auténtica lluvia de millones.

Horario del Sorteo Extraordinario Día de la Madre

El sorteo tendrá lugar hoy a las 21:00 horas (hora peninsular). Como es habitual, su duración será breve, aunque concentra algunos de los premios más atractivos del año.

Dónde se celebra el sorteo

El evento se celebrará en el tradicional Salón de Sorteos de la sede de Loterías y Apuestas del Estado, ubicada en Madrid.

El sistema utilizado será el clásico de bombos múltiples, manteniendo la esencia histórica de la Lotería Nacional.

Dónde ver el Sorteo del Día de la Madre en directo

Los interesados podrán seguir el sorteo en directo a través de:

La web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Medios digitales y portales de resultados en tiempo real.

Coberturas en directo de prensa online.

Cuánto dinero reparte la Lotería Nacional por el Día de la Madre

Este sorteo extraordinario destaca por su importante reparto de premios:

Premio especial: 15 millones de euros a un décimo.

de euros a un décimo. Primer premio: 1.300.000 euros por serie.

euros por serie. Segundo premio: 250.000 euros por serie.

euros por serie. Total en premios: alrededor de 105 millones de euros.

Un sorteo especial para celebrar el Día de la Madre

Coincidiendo con esta fecha señalada en España, el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre se convierte en una cita clave para los jugadores de la Lotería Nacional, combinando tradición, emoción y grandes premios.