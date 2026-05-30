El PNV vuelve a exigir elecciones a Sánchez: «La legislatura está agotada»

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha lanzado este sábado un ultimátum al presidente del Gobierno: convocar elecciones generales o enfrentarse a un deterioro irreversible de la gobernabilidad del país. «El tiempo no va a mejorar la situación porque esto no va de que el tiempo lo cura todo, y el Gobierno tiene que ser lo suficientemente responsable para decir ‘así no se puede continuar’ y que la legislatura no da más de sí», ha dicho.

Vaquero ha enumerado los síntomas del agotamiento institucional que sufre el Gobierno de Pedro Sánchez: ausencia de presupuestos, incapacidad para aprobar legislación relevante sin recurrir sistemáticamente al decreto-ley y, sobre todo, «un montón de causas judiciales abiertas» por corrupción que afectan directamente al entorno de Sánchez y del PSOE. En este contexto, la dirigente nacionalista ha subrayado que el interés general exige que el presidente «dé pasos» y permita que sea la ciudadanía quien decida en las urnas, porque lo que no cabe, según sus palabras, es «dejar pasar el tiempo» hasta agotar la legislatura.

Durante una entrevista en el programa Parlamento de RNE, la diputada del PNV ha señalado que el caso mascarillas que implica a la cúpula del PSOE «no pinta bien», aunque ha cerrado la puerta a una eventual moción de censura apoyada por su partido. «El PNV no está hablando y negociando ninguna moción de censura con ningún partido político», ha afirmado, dejando claro que la posición de los vascos es exclusivamente la de exigir que sea el propio Sánchez quien adopte la decisión de disolver las Cortes.

Sobre el hecho de que Sánchez siga apoyándose políticamente en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra, Vaquero ha dicho que «él sabrá por qué sigue uniendo su suerte política al expresidente socialista», aunque ha subrayado que lo verdaderamente relevante es «si la ciudadanía confía en lo que está pasando».