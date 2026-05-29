El tribunal que juzga al hermano de Sánchez analizará los 5 ascensos de testigos clave desvelados por OKDIARIO

El tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz que juzga al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, recibe un escrito de alegaciones con los ascensos de los testigos del juicio desvelados por OKDIARIO. Así consta en un documento remitido al juzgado al que ha tenido acceso este periódico.

Arranca el juicio del hermano de Pedro Sánchez, por el que pasarán 34 testigos que trabajan en la Diputación de Badajoz. Tal y como informó OKDIARIO, hasta cinco testigos han sido premiados con ascensos y privilegios en la Administración pacense desde que conocieron que iban a ser comparecientes en el juicio de David Sánchez.

El primero de ellos es el testigo Víctor Peralta, al cual le han confiado la dirección del Área de Tecnología y Digitalización, teniendo bajo su mando al equipo de informáticos de la Diputación. La segunda es la testigo Cristina Correa, que ha sido colocada como letrada del Gabinete de Asuntos Judiciales.

El tercero es el testigo José María Sánchez, al cual le han hecho fijo en su puesto como jefe del Servicio Provincial de Bibliotecas. La cuarta premiada es Margarita Suárez Villalba (hija del testigo José Ramón Suárez), a la cual han cambiado al área privilegiada de empleados públicos desde la cual controla todas las contrataciones del personal de la Diputación. Y, por último, al testigo Santiago Cuadrado lo han metido en el Comité Regional del PSOE de Extremadura.

El tribunal ya ha recibido la información sobre estos testigos agraciados por el PSOE. «A las puertas del juicio oral en el presente procedimiento, esta parte ha tenido noticia por los medios de comunicación de la siguiente información que ponemos a disposición del juzgado», señala el letrado José María Fernández Abril de la Fundación de Abogados Cristianos en un escrito de alegaciones en el que enumera las noticias publicadas por OKDIARIO.

Y prosigue: «Suplico a la Audiencia Provincial de Badajoz que tenga por presentado el siguiente escrito, lo admita y en su virtud acuerde unirlo a los autos de su razón, para que quede constancia de lo presentado, teniéndose en cuenta para los efectos procesales oportunos».

Testigos del hermano de Sánchez

Todos los testigos premiados en las últimas semanas gracias a la diputación socialista de Badajoz desfilarán por la sala de vistas de la Audiencia Provincial.

El testigo José Ramón Suárez está citado el próximo lunes 1 de junio. Un día después, el 2 de junio, será el turno de los testigos Víctor Peralta, Cristina Natalia, José María Sánchez y Santiago Cuadrado.

El juicio ha arrancado este jueves 28 de mayo con las cuestiones previas. El tribunal, cuyo ponente es el magistrado Emilio Serrano, juzga al hermano de Sánchez y otros diez investigados por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

El juicio dirimirá si la contratación de David Sánchez-Pérez Castejón en 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades musicales de los conservatorios cumplió todos los requisitos legales o fue un caso de presunto enchufismo.