Madrid arranca este sábado con más movimiento del habitual en muchas carreteras de salida. A primera hora del fin de semana ya hay quien aprovecha para escaparse fuera de la ciudad, hacer compras pendientes o simplemente moverse más de lo normal, y eso vuelve a poner el foco en el precio de la gasolina para hoy sábado 30 de mayo y cuáles son las gasolineras más baratas en la capital y municipios colindantes.

Durante los sábados suele aumentar bastante la búsqueda de estaciones económicas, sobre todo porque mucha gente intenta evitar repostar en áreas de servicio de autopista, donde llenar el depósito puede salir bastante más caro. Las diferencias entre unas gasolineras y otras siguen siendo importantes dentro de la Comunidad de Madrid y, dependiendo de la zona, el ahorro puede notarse mucho más de lo que parece. Además, las estaciones low cost continúan ganando terreno frente a las cadenas tradicionales, especialmente en municipios del sur y del este de Madrid, donde numerosos conductores consultan precios antes de decidir dónde parar. Por eso herramientas oficiales como el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica se han convertido en una referencia habitual para localizar estaciones más baratas sin perder tiempo recorriendo varias gasolineras y nos sirve para ofreceros ahora el listado actualizado a primera hora de este sábado 30 de mayo en Madrid.

Precio de la gasolina hoy 30 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Estos son los precios que señala el Geoportal para este sábado en Madrid:

Gasolina 95

Plenergy : Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,365 €/l.

: Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,365 €/l. Alcampo : Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,369 €/l.

: Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,369 €/l. Ballenoil : Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l.

: Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l. Gasolinera Torrejón : Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108 – 1,389 €/l. Ballenoil : Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9 – 1,389 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9 – 1,389 €/l. Ballenoil : Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1,389 €/l. Ballenoil : Madrid, Avenida Democracia, 41 – 1,389 €/l.

: Madrid, Avenida Democracia, 41 – 1,389 €/l. Ballenoil : Madrid, Avenida de la Democracia, 62 – 1,389 €/l.

: Madrid, Avenida de la Democracia, 62 – 1,389 €/l. Ballenoil : Coslada, Avenida Jarama, 17 – 1,389 €/l.

: Coslada, Avenida Jarama, 17 – 1,389 €/l. Ballenoil : Madrid, Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 – 1,389 €/l.

: Madrid, Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 – 1,389 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,389 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,389 €/l. Lavaplus : Base Aérea, Carretera de la Base km s/n – 1,389 €/l.

: Base Aérea, Carretera de la Base km s/n – 1,389 €/l. Petroprix : Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,389 €/l.

: Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,389 €/l. Gasexpress : Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,389 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,389 €/l. Plenergy : Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60 – 1,389 €/l.

: Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60 – 1,389 €/l. Petroprix : Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,389 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,389 €/l. Ballenoil : Coslada, Avenida Constitución, 28 – 1,389 €/l.

: Coslada, Avenida Constitución, 28 – 1,389 €/l. T9 : Torrejón de Ardoz, Calle Mario Vargas Llosa, 4 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Calle Mario Vargas Llosa, 4 – 1,389 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,389 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,389 €/l. Plenergy : Coslada, Avenida San Pablo, 29 – 1,389 €/l.

: Coslada, Avenida San Pablo, 29 – 1,389 €/l. Ballenoil : Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5 – 1,389 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5 – 1,389 €/l. Plenergy : Madrid, Calle Pirotecnia, 2 – 1,389 €/l.

: Madrid, Calle Pirotecnia, 2 – 1,389 €/l. Gasexpress : Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50 – 1,389 €/l. Plenergy : Torrejón de Ardoz, Avenida Premios Nobel, 1 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Avenida Premios Nobel, 1 – 1,389 €/l. Ballenoil: Torrejón de Ardoz, Calle Charca de los Peces, 2 – 1,389 €/l.

Gasolina 98

Alcampo : Madrid, Calle José Paulete – 1,479 €/l.

: Madrid, Calle José Paulete – 1,479 €/l. Alcampo : Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,559 €/l.

: Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,559 €/l. Confor Auto : Alcobendas, Avenida de la Industria, 45 – 1,559 €/l.

: Alcobendas, Avenida de la Industria, 45 – 1,559 €/l. Shell : Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100 – 1,569 €/l.

: Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100 – 1,569 €/l. Shell : Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n – 1,579 €/l.

: Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n – 1,579 €/l. Alcampo : Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,589 €/l.

: Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,589 €/l. Alcampo : Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,589 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,589 €/l. Galp : Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n – 1,594 €/l.

: Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n – 1,594 €/l. Shell : Madrid, Carrera Valencia km 14,800 – 1,599 €/l.

: Madrid, Carrera Valencia km 14,800 – 1,599 €/l. E.Leclerc : Aranjuez, Paseo Deleite, 13 – 1,599 €/l.

: Aranjuez, Paseo Deleite, 13 – 1,599 €/l. Confort Auto : Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9 – 1,599 €/l.

: Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9 – 1,599 €/l. Alcampo Fuenlabrada : Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo Fuenlabrada – 1,608 €/l.

: Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo Fuenlabrada – 1,608 €/l. Alcampo : Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,608 €/l.

: Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,608 €/l. BP Dualez 365 : El Álamo, Carretera M-404 km 4,950 – 1,609 €/l.

: El Álamo, Carretera M-404 km 4,950 – 1,609 €/l. Petrokal : Torrejón de Ardoz, Calle Solana, 17 – 1,629 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Calle Solana, 17 – 1,629 €/l. Cepsa A4 Pinto 365 : Pinto, Calle Coto de Doñana, 1 – 1,629 €/l.

: Pinto, Calle Coto de Doñana, 1 – 1,629 €/l. Shell Ricardo Tormo 365 : Butarque, Calle Marc Gené, 28 – 1,629 €/l.

: Butarque, Calle Marc Gené, 28 – 1,629 €/l. Q8 : Madrid, Calle Bravo Murillo, 358 – 1,639 €/l.

: Madrid, Calle Bravo Murillo, 358 – 1,639 €/l. Super Oil : Mejorada del Campo, Calle Aragón, 18 – 1,639 €/l.

: Mejorada del Campo, Calle Aragón, 18 – 1,639 €/l. Cepsa San Fernando 365 : San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2 – 1,639 €/l.

: San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2 – 1,639 €/l. Galp : Villalba de Guadarrama, Calle Matadero Carrefour Los Valles – 1,644 €/l.

: Villalba de Guadarrama, Calle Matadero Carrefour Los Valles – 1,644 €/l. Galp : Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila – 1,644 €/l.

: Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila – 1,644 €/l. BP Río Corvo 365 : Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26 – 1,649 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26 – 1,649 €/l. BP Puente Arce 365 : Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,4 – 1,649 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,4 – 1,649 €/l. Avia: Alcorcón, Carretera M-506 km 4 – 1,649 €/l.

Diésel

Alcampo Fuenlabrada : Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo Fuenlabrada – 1,499 €/l.

: Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo Fuenlabrada – 1,499 €/l. Alcampo : Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,499 €/l.

: Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,499 €/l. Beroil : Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,499 €/l.

: Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,499 €/l. Lavaplus : Alcorcón, Avenida de Europa, 15 – 1,499 €/l.

: Alcorcón, Avenida de Europa, 15 – 1,499 €/l. Meroil : Becerril de la Sierra, Carretera M-623 km 1,5 – 1,517 €/l.

: Becerril de la Sierra, Carretera M-623 km 1,5 – 1,517 €/l. Petrol Móstoles : Móstoles, Calle Torres Quevedo, 6 – 1,519 €/l.

: Móstoles, Calle Torres Quevedo, 6 – 1,519 €/l. Plenergy : Móstoles, Calle Torres Quevedo, 2 – 1,519 €/l.

: Móstoles, Calle Torres Quevedo, 2 – 1,519 €/l. Ballenoil : Madrid, Avenida Nuestra Sra. de Fátima, 22 – 1,529 €/l.

: Madrid, Avenida Nuestra Sra. de Fátima, 22 – 1,529 €/l. Ballenoil : Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,529 €/l.

: Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,529 €/l. Plenergy : Fuenlabrada, Calle Enebro, 17 – 1,529 €/l.

: Fuenlabrada, Calle Enebro, 17 – 1,529 €/l. Ballenoil : Madrid, Calle Reus, 13 – 1,529 €/l.

: Madrid, Calle Reus, 13 – 1,529 €/l. Petroprix : Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,529 €/l.

: Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,529 €/l. Oil+ : Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,529 €/l.

: Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,529 €/l. Ballenoil : Fuenlabrada, Polígono VPV.036.PPI-2 Triángulo N 1 – 1,529 €/l.

: Fuenlabrada, Polígono VPV.036.PPI-2 Triángulo N 1 – 1,529 €/l. Plenergy : Fuenlabrada, Calle de Móstoles, 86 – 1,529 €/l.

: Fuenlabrada, Calle de Móstoles, 86 – 1,529 €/l. Petroprix : Fuenlabrada, Calle Móstoles, 83 – 1,529 €/l.

: Fuenlabrada, Calle Móstoles, 83 – 1,529 €/l. Petroprix : Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,529 €/l.

: Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,529 €/l. Alcampo : Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,535 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,535 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,545 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,545 €/l. Petroprix : Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,545 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,545 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,545 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,545 €/l. Plenergy : Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36 – 1,545 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36 – 1,545 €/l. Plenergy : Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,545 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,545 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n – 1,545 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n – 1,545 €/l. Plenergy: El Escorial, Calle Estación, 40 – 1,547 €/l.

Las gasolineras más baratas y cómo buscarlas en el mapa de Geoportal

Ahora que ya conoces dónde te va a resultar más barato repostar y cuál es la media del precio de la gasolina para este sábado 30 de mayo en Madrid, puede que desees hacer consulta en otro momento y para ello nada como entrar tú mismo en el Geoportal de gasolineras donde tendrás listados como los que acabamos de ver o también vas a encontrar un mapa que permite averiguar y comparar precios directamente desde el móvil antes incluso de salir de casa.

La herramienta funciona sobre este mapa interactivo como el que te dejamos a continuación a modo de ejemplo, donde aparecen todas las estaciones de servicio registradas oficialmente. Al entrar, el usuario puede desplazarse por cualquier punto de Madrid, ampliar zonas concretas y consultar el precio actualizado de cada carburante simplemente pulsando sobre cada gasolinera.

Una de las ventajas es que el sistema deja buscar por municipios, códigos postales o tipos de combustible, algo especialmente práctico para quienes quieren localizar únicamente gasolina 95 o diésel. También resulta útil para preparar viajes cortos como los que hagas este fin de semana, porque permite comprobar qué estaciones salen más económicas dentro de la ruta prevista y además debes saber que la información se actualiza constantemente.