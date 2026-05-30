Vox ya prepara equipos para dar el «gran salto» autonómico: «No habrá mayorías absolutas en ningún sitio»

En el cuartel general de Bambú ya están preparando equipos para dar «el gran salto» autonómico de cara a las próximas elecciones. Los de Vox parten de una premisa: «No habrá mayorías absolutas en ningún sitio». Una convicción que, tras el repunte electoral, ha llevado a Santiago Abascal a ordenar a sus líderes regionales un trabajo intensivo «a pie de calle». Lo que a su vez sirve a Vox para preparar el terreno en un posible escenario de adelanto electoral.

Tras Aragón y Extremadura, mientras se ultima el acuerdo en Castilla y León, las coaliciones PP-Vox se consolidan como la tónica habitual en las comunidades donde la derecha suma. Así lo confirman fuentes de la formación. Ahora bien, el talón de Aquiles de Vox en las elecciones locales de municipios pequeños ha sido hasta ahora la vertebración territorial.

Un déficit que se ha compensado en las últimas citas autonómicas con la presencia directa y de alto impacto de Abascal visitando centenares de pueblos, cosechando miles de votos más al conocer el votante al líder de la formación sin intermediarios. «Demonizado por los medios y el resto de formaciones», subrayan en Bambú.

«Puerta a puerta» y campaña permanente

Vox mantendrá y reforzará su estrategia de «puerta a puerta». Un plan coordinado con sus concejales y diputados regionales, apoyándose en la colaboración de sus portavoces nacionales. De hecho, en la interparlamentaria celebrada el pasado noviembre, Abascal mandó un imperativo: «Lo que nos distingue del resto es pisar la calle». «No os quiero en los despachos, os quiero en la calle con la gente. Quiero que sepáis de primera mano los problemas de vuestro territorio», ordenó.

Aquel fin de semana en Salamanca, con la plana mayor de Bambú reunida, junto con todas las delegaciones regionales, el ambiente preelectoral se palpaba en el ambiente. Desde entonces, la frase que más se repite en los corrillos de Vox tras las andaluzas, cuando se les pregunta si ya han terminado con el rally electoral, es clara: «Nosotros vivimos en campaña permanente».

La entrada en los gobiernos

Ahora bien, ante la pregunta de si exigirán entrar en todos los gobiernos, la respuesta desde Bambú es tajante: «No». La formación maneja dos modelos probados que giran en torno a una sola variable: las garantías de cumplimiento de los acuerdos. Uno sería a la valenciana, donde Vox apoya al PP desde fuera del Ejecutivo, tanto en la ciudad como en la Comunidad Autónoma, aplicado también en Islas Baleares.

El otro modelo sería el llevado a cabo en los últimos pactos en Aragón y Extremadura, donde los de Vox sí forman parte del Ejecutivo y sostienen, desde las vicepresidencias y varias consejerías, un organigrama con mayor presión para los populares, reticentes a aplicar la «prioridad nacional» exigida por los de Abascal para investirles presidentes.

«Todo depende de las garantías que nos ofrecen los aliados para que se cumplan los acuerdos», señalan mirando a Andalucía, donde critican que Juanma Moreno ni siquiera ha llamado al candidato de Vox, Manuel Gavira, manifestando «no tener prisa» y «lamentando que sea inviable en España un pacto con el PSOE como sí sucede en Bruselas».

«Nosotros no vemos entrar en el gobierno como desgaste», aclaran ante la cábala electoralista de un adelanto de las generales. «Lo que no queremos es sillones sin políticas, ni políticas sin presupuesto ni plazos de cumplimiento», advierten.

Vox acaricia el sorpasso al PSOE

Los números avalan la estrategia. En todas las últimas elecciones autonómicas, Vox ha aumentado en votos, porcentaje y escaños: es el único partido que lo ha logrado de forma consecutiva. La formación ha ganado un total de 181.064 votos nuevos, con respecto a las elecciones anteriores. Prácticamente los mismos que el PP, que logró 188.000. Un empate casi técnico. En Extremadura, Vox obtuvo 39.960 votos nuevos. En Aragón, 41.998 votos más. En Castilla y León, 19.089 votos nuevos. En Andalucía, otros 80.017 votos.

El mayor salto se produjo en Aragón y Extremadura, aumentando 7 y 6 escaños, respectivamente. En Andalucía y Castilla y León el avance fue más contenido, pero suficiente para seguir siendo decisivo. Sobre todo en Andalucía, donde el PP perdió la mayoría absoluta.

Y en todas las citas electorales se repite un mismo patrón: la formación tiene un caladero de votos en aquellos municipios donde más inmigración existe y donde más bajas son las rentas. El último estudio publicado por Electodatos revela que Vox es la tercera fuerza entre las personas con menor poder adquisitivo en Andalucía (18,1%).

Ahora Abascal se ha marcado otro objetivo: el sorpaso del PSOE. Quiere aprovechar al máximo el descrédito de la formación a la que llama «mafia criminal» con el estallido de la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los casos judiciales que acorralan a Pedro Sánchez (el del fiscal general, el de su hermano David, el de su mujer Begoña, el de la fontanera del PSOE Leire Díez, la trama de los hidrocarburos, el escándalo Plus Ultra, las mascarillas, el amaño de obras públicas, la financiación ilegal).

Vox aspira a superarlo en multitud de localidades, como la Región de Murcia. La formación se presenta como «el partido de los trabajadores» y busca reeditar los éxitos ya cosechados en Teruel, Badajoz, Almendralejo, la provincia de Almería y casi un centenar de pequeños municipios rurales, donde logró el sorpasso.

«La España que madruga», repiten en Bambú como síntesis, recordando el eslogan de 2022 que Abascal reivindicó el 1 de mayo junto a SOLIDARIDAD, su sindicato afín. «No han cambiado los objetivos», insisten y niegan que el reciente fichaje de Carlos Hernández Quero como rostro joven visible responda a un «giro lepenista» de marketing político.